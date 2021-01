PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 30 GENNAIO, DUE DECESSI / 19.709 VACCINAZIONI / OLTRE 3.000 TAMPONI / 139 GUARITI / 230 NUOVI POSITIVI »

Coronavirus: dal bollettino di sabato 30 gennaio.2 decessi, 19.709 vaccinazioni, oltre 3.000 tamponi, 139 guariti, 230 nuovi positivi.

Si avvicina la soglia dei 20.000 vaccini anti Covid somministrati in Trentino. Nel bollettino odierno, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari comunica che stamattina risultavano somministrate 19.709 dosi (di cui 5.947 richiami); ad ospiti di residenze per anziani sono state somministrate 5.317 dosi. Oggi si registrano purtroppo 2 decessi (nessuno in ospedale): si tratta di due donne età media 86 anni. Sul fronte dei nuovi contagi, i positivi al molecolare sono 39, quelli all’antigenico 191. I molecolari hanno confermato inoltre la positività di 70 soggetti intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei nuovi positivi, 92 sono asintomatici e 129 paucisintomatici. Oggi si registrano 45 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare (le classi in quarantena ieri erano 29) suddivisi in queste classi di età: 10 hanno tra 0-2 anni, 7 tra 3-5 anni, 14 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni, 12 tra 14-19 anni. Gli ultra settantenni invece sono 24. Fortunatamente si conferma il trend in discesa per i ricoveri ospedalieri: ieri le dimissioni sono state 29 mentre i nuovi ingressi 16. Al momento pertanto i pazienti covid ricoverati sono 208, di cui 35 in rianimazione. I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 1.819 (965 all’Ospedale Santa Chiara e 854 alla Fem) mentre i test rapidi notificati all’Azienda sanitaria sono stati 1.512. Aumentano di altre 139 unità i guariti, per un totale complessivo da inizio emergenza pari a 23.744.