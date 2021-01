PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * METEOTRENTINO: « ATTESE IN SERATA DEBOLI PRECIPITAZIONI ANCHE NEVOSE A 700 METRI, ATTENZIONE AL GHIACCIO SU STRADE E MARCIAPIEDI »

Attese in serata da Meteotrentino deboli precipitazioni anche nevose a 700 m. In arrivo maltempo, attenzione al ghiaccio su strade e marciapiedi.

A partire dalla serata di oggi sabato 30 gennaio – sono previste deboli precipitazioni, in graduale esaurimento domenica in mattinata a partire da ovest. Sono attesi mediamente tra 10 e 15 mm, localmente 25 mm, con nevicate in calo nella notte a 700 m., ma possibili anche a quote inferiori, specie nelle valli più strette. La quota neve sarà poi in progressivo aumento domenica mattina. Il terreno rimane gelato anche a bassa quota, specie nelle zone in ombra, e bisognerà quindi fare attenzione alla possibile formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi.