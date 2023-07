OSSERVATORIO AMBIENTALE SICUREZZA LAVORO * BY PASS TRENTO: « AGGIORNAMENTI DA “TRIDENTUM”, PER SCAVI CANTIERE TRENTO NORD »

16.55 - martedì 25 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Il 19 luglio u.s. era pervenuta dal Comune una nota di riepilogo delle attività in essere nel cantiere a Trento Nord di cui era stata data comunicazione alla stampa anche a seguito delle preoccupazioni emerse a seguito del sopralluogo di NOE ed APPA.

L’Osservatorio, pur avendo necessariamente sospeso il sopralluogo programmato per quella data, ha proseguito a monitorare per quanto di propria spettanza le attività funzionali alla realizzazione del bypass di Trento.

In questo contesto si ritiene opportuno comunicare che in data odierna il consorzio Tridentum, su richiesta esplicita del Comune, ha confermato che i lavori avviati nella parte a Nord della Circonvallazione ferroviaria di Trento sono i seguenti:

1. bonifica Ordigni Esplosivi

2. demolizione fabbricati

3. deviazione della ferrovia Trento-Malè.

Il consorzio Tridentum ha inoltre precisato che per le operazioni di cui al punto 1), gli scavi “cauti” hanno determinato, ad oggi, un volume di materiali per i quali si è provveduto al campionamento e si è in attesa di ricevere gli esiti della caratterizzazione analitica.

Tutti i materiali provenienti dallo scavo non sono stati ancora conferiti alle discariche autorizzate e quindi sono depositati provvisoriamente nell’area dello scavo Filzi.

Relativamente ai lavori di cui al punto 2), sono state effettuate le demolizioni dei fabbricati presenti all’interno dello scalo Filzi e ad esso adiacenti (zone contrassegnate nelle planimetrie già divulgate con le sigle D7, A7, D8, D9, D10, D11 e in parte D0).

I rifiuti ad oggi prodotti sono stati conferiti nelle discariche autorizzate di Econord S.r.l. e Ecoopera seguendo le necessarie procedure amministrative.

Riguardo ai lavori di spostamento della linea ferroviaria Trento-Malè (punto 3), con riferimento alla movimentazione di materiali, sono state effettuate le seguenti lavorazioni:

• asportazione della massicciata ferroviaria (ballast) con conferimento alla discarica CRC;

• scotico del piano di posa, che ha, ad oggi, generato un volume di materiali che, provvisoriamente

depositato in area Scalo-Filzi, sarà conferito presso discariche autorizzate una volta ottenuti gli

esiti della caratterizzazione analitica.

Nell’ambito della realizzazione della deviazione della linea ferroviaria Trento-Malè sono stati anche approvvigionati materiali dall’esterno per la realizzazione del rilevato RI04, tuttora depositati in cantiere.

Nella riunione dell’Osservatorio programmata per giovedì 27 luglio, oltre ad altri argomenti all’Ordine del Giorno, si farà il punto anche sulla gestione delle problematiche emerse e sull’eventuale conferma di un sopralluogo in cantiere da parte dell’Osservatorio.