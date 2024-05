COMUNE DI ROVERETO (TN) * “VERSO LE ELEZIONI EUROPEE“: « TERZO INCONTRO GIOVEDÌ 9 MAGGIO, SALA FILARMONICA (18.00) »

15.34 - lunedì 6 maggio 2024

Giovedì 9 maggio dalle 18:00 alle 20:00 presso la Sala Filarmonica va in scena il terzo ed ultimo appuntamento “Verso le elezioni europee”, una rassegna di tre eventi formativi e informativi di accompagnamento al voto per il rinnovo del Parlamento europeo, l’8 e 9 giugno. L’evento è organizzato dal Comune di Rovereto e dalla Commissione europea, in collaborazione con l’Università di Trento, la Fondazione Antonio Megalizzi e i centri EUROPE DIRECT di Trento, Verona e Bolzano. La serata è aperta alla cittadinanza, ad ingresso libero e gratuito.

Nel corso della serata verranno illustrati i temi chiave che alimentano il dibattito nella corsa alle elezioni europee: i partiti politici italiani, infatti, sono parte di una corrispondente famiglia politica europea, ciascuna con un programma specifico per i cinque anni di legislatura e per il futuro dell’Unione. Quali idee, quali programmi politici e quali intenzioni supportiamo attraverso il nostro voto al Parlamento europeo? Interverranno il Prof. Emanuele Massetti della Scuola di Studi Internazionali – Università di Trento e Alessandro Giordani, Vice-direttore presso la Commissione europea. Verranno presentati i diversi programmi delle forze politiche relativi a 4 questioni che saranno all’ordine del giorno nella prossima legislatura europea: (i) la questione di una difesa e di un esercito europei; (ii) il finanziamento e l’accompagnamento sociale della transizione ecologica (Green Deal); (iii) la migrazione; (iv) la riforma dei Trattati UE e del processo decisionale.

All’incontro serale si accompagna un incontro dedicato alle scuole, la mattina del 9 maggio dalle 10.30 alle 12.30 presso l’Auditorium Melotti. L’evento vede la partecipazione di istituti scolastici superiori locali e non, con oltre 300 studenti provenienti dalla Provincia di Trento, Bolzano e Verona. Dopo il successo dei primi due incontri, il terzo e ultimo appuntamento “Verso le elezioni europee” è un invito alla partecipazione attiva e alla sensibilizzazione di cittadini e cittadine al voto, proprio il 9 maggio, data simbolo dell’integrazione europea, della pace e dell’unità in Europa.