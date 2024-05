POLIZIA POSTALE – TRENTO * 5 MAGGIO – GIORNATA CONTRO PEDOFILIA E PEDOPORNOGRAFIA: « IDENTIFICATE E DENUNCIATE 19 PERSONE, PER AVERE CONDIVISO FOTO E VIDEO DI MINORI »

13.25 - lunedì 6 maggio 2024

5 Maggio – Giornata Nazionale contro Pedofilia e Pedopornografia. In occasione della giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia celebrata il 5 maggio, la Polizia Postale – l’articolazione specialistica della Polizia di Stato deputata alla prevenzione e contrasto della criminalità cibernetica e che lega le proprie origini proprio al tema della tutela dei minori da ogni possibile forma di sfruttamento e abuso online – ha predisposto un agile dossier che illustra i principali e più attuali fenomeni, le azioni di contrasto, lo stato delle partnership col settore privato, oltre alle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione per gli utenti.

28.355 nel 2023 i siti analizzati complessivamente dagli specialisti della Postale, di cui quasi 2800 inseriti nella black list dei siti che contengono rappresentazioni di sfruttamento sessuale di minori. Oltre 1100 le persone identificate e denunciate per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abuso sessuale ai danni di minori. In aumento le estorsioni sessuali, e in lieve calo il fenomeno dell’adescamento online che riguarda però soprattutto la fascia di età 10-13 anni.

Nell’ambito della provincia di Trento, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica ha identificato e denunciato nr. 19 persone per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abusi sessuali ai danni di minori, mentre per i reati afferenti l’adescamento di minorenni, l’abuso sugli stessi e l’istigazione alla prostituzione minorile, le persone identificate e denunciate sono state nr. 10.

Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica “Trentino – Alto Adige” di Trento è stato particolarmente impegnato in attività di sensibilizzazione e informazione sui temi del cyberbullismo e dell’uso consapevole della rete svolta a favore della comunità scolastica provinciale e concretatasi in nr. 27 interventi formativi, condotti in presenza e on line, in occasione dei quali sono stati raggiunti circa 5.800 tra studenti, genitori, insegnanti e operatori scolastici.

Nel medesimo contesto divulgativo, inoltre, è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia Autonoma di Trento e dell’azienda provinciale di trasporto pubblico “Trentino Trasporti”, la campagna informativa “Non isolarti: fidati di noi”, volta alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del cyberbullismo in ambito scolastico e della diffusione illecita di immagini di natura intima tra giovani, attuata mediante l’utilizzo di Internet e delle moderne tecnologie di comunicazione digitale.

L’iniziativa ha visto la pubblicazione di un bando di concorso rivolto a tutti gli istituti scolastici della Provincia e inteso all’elaborazione di infografiche (video, volantini, segnalibri, ecc.) successivamente diffuse a bordo dei vari mezzi di trasporto pubblico e attraverso la rete delle biblioteche pubbliche provinciali.

Continuano le collaborazioni con importanti attori che con la Postale condividono progetti, valori e obiettivi, e le iniziative di prevenzione che la Polizia Postale conduce per diffondere la cultura della sicurezza digitale e arginare le continue sfide che nel mondo virtuale si rinnovano e intensificano ogni giorno, anche attraverso il portale ufficiale del commissariato di ps online.

Un quotidiano impegno che si compone di tante sfumature, accomunate dall’obiettivo di rendere la rete un posto più sicuro e gli utenti utilizzatori consapevoli e responsabili delle risorse che hanno a disposizione.

Polizia Postale: online e …offline