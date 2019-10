CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * CONFERENZA CAPIGRUPPO: « DOPO IL RINVIO DI IERI PRESENTI TUTTE LE 11 FORZE POLITICHE »

Dopo il rinvio di ieri, stamane la Conferenza dei capigruppo – presieduta da Walter Kaswalder – si è regolarmente svolta, alla presenza di tutte le 11 forze politiche rappresentate in Consiglio. Per la Lega era presente il consigliere Denis Paoli su delega si Mara Dalzocchio.

L’”incidente” del mancato numero legale di ieri.

In apertura di riunione, Giorgio Tonini ha lamentato quanto accaduto ieri, ossia il rinvio della Conferenza dei capigruppo per assenza di quasi tutta la maggioranza politica. L’esponente pd ha osservato che non sono arrivate delle scuse e ha chiesto che l’episodio non si ripeta. Analoga la posizione del collega autonomista Ugo Rossi, mentre Filippo Degasperi (5 Stelle) ha chiesto alla Lega di essere coerente e conseguente al suo grande rilievo numerico dentro l’assemblea legislativa, assumendosene anche le relative responsabilità.

Il disegno di legge urgente sulla clausola sociale negli appalti.

Il vicepresidente della Giunta, Mario Tonina, ha motivato ai capigruppo le ragioni per trattare con procedura d’urgenza il d.d.l. 29/XVI appena depositato dall’esecutivo. Si tratta di rafforzare la clausola sociale che tutela i lavoratori dell’appaltatore uscente, ai quali oggi – nel caso che cambi il datore di lavoro vincitore della gara – viene garantito solo il mantenimento del posto, ma nulla sotto il profilo retributivo. Tonina – e il direttore generale della Pat, Nicoletti – hanno spiegato che la norma andrà a impattare nei prossimi mesi su molte gare gestite da Apac. Tra di esse quelle per servizi di ristorazione, di assistenza domiciliare, di pronta accoglienza dei minori, di gestione d’impianti sportivi, di pulizia autobus, di asilo nido, di vigilanza autobus e treni, di Csd (per Trentino Digitale).

Giorgio Tonini e Ugo Rossi hanno convenuto che la motivazione per chiedere l’urgenza è del tutto seria e che ci sono effettivamente bandi che attendono solo la norma sulla clausola sociale per essere banditi. Nessun ostacolo quindi da parte delle opposizioni: il ddl 29 andrà in aula il 22 ottobre prossimo, con la seconda tornata di lavori del mese.

La tornata consiliare dell’8-9 ottobre 2019.

Si aprirà con il question time e si chiuderà con l’esame di un pacchetto di mozioni. In mezzo, anzitutto la comunicazione da parte del presidente Fugatti sulle gare per l’affidamento dei servizi socioassistenziali, un’informativa chiesta dal consigliere Ghezzi con i colleghi di minoranza. Ci sono poi da designare 1+1 componenti delle sottocommissioni elettorali circondariali di Cles e Tione, poi si procederà ad esame e voto sul bilancio consolidato 2018 della Provincia. Uno solo il disegno di legge in discussione: il n. 12/XVI di Lucia Coppola e Paolo Ghezzi sulle valli senza barriere, senza auto e del silenzio, un testo che in Commissione ha ricevuto voto negativo.

Infine la Commissione consiliare d’indagine sull’affidamento dei minori in famiglie o comunità, organismo chiesto dalla Lega Salvini Trentino e di cui potranno fare parte tutti i gruppi consiliari. Si attende che questi ultimi designino il proprio rappresentante (5 di minoranza e 6 di maggioranza, con esclusione di Kaswalder e di Tonina, in quanto presidente del Consiglio e assessore provinciale).

Tavolo di valutazione delle leggi.

Il presidente Walter Kaswalder è pronto a firmare il decreto di nomina dei suoi componenti, spetta ai gruppi consiliari indicare i propri. Le minoranze hanno già scelto Giorgio Tonini del Pd e Alex Marini del Movimento 5 Stelle.

Funzionalità del Servizio legislativo consiliare.

Claudio Cia (Agire) si è preoccupato di chiedere se la struttura di palazzo Trentini soffrirà dell’imminente passaggio dell’avvocata Gianna Morandi al ruolo di difensore civico provinciale. Il presidente Kaswalder ha assicurato che si provvederà a un riordino dell’organico per garantire il mantenimento dell’efficienza di un servizio strategico per l’assemblea legislativa.