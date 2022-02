CAVADA (LEGA) * RISTRUTTURAZIONE OSPEDALE CAVALESE – PRECISAZIONI: « IL FINANZIAMENTO GIÀ STANZIATO È ANCORA DISPONIBILE E RESTERÀ FINO ALLA DECISIONE FINALE »

10.51 - domenica 27 febbraio 2022

Ritengo opportuno fare delle precisazioni in merito ad un articolo, del Sig.re Claudio Vanzo, che è uscito qualche giorno fa su un quotidiano locale. In merito ai lavori di ristrutturazione dell’ospedale di Cavalese è stato riportato, con parole ben poco lusinghiere e – decisamente – lontane dalla realtà che “la giunta Fugatti ha dilapidato il gruzzolo messo a bilancio dalla giunta passata per il rifacimento dell’ospedale, si parla di 36 milioni di euro”.

A gennaio 2022 il Presidente Fugatti ha avuto un incontro con i Sindaci della Valle ricordando, chiaramente, che il finanziamento già stanziato per la ristrutturazione dell’ospedale di Cavalese è ancora disponibile e resterà tale fino alla decisione finale. Ritengo inammissibili, pertanto, le dichiarazioni riportate con assoluta infondatezza su detto quotidiano.

La seconda questione che mi preme chiarire è che, sempre nell’articolo riportato dal giornale, viene riportato di come “la Provincia darà a titolo di pagamento parziale agli esecutori dell’opera il volume del (vecchio) ospedale, trasformandolo con una variante urbanistica in zona residenziale e commerciale con conseguente speculazione edilizia”.

Questa affermazione è completamente falsa, la proprietà dell’immobile rimane pubblica e, come è stato riportato nell’incontro che il Presidente Fugatti ha indetto con i sindaci c’è la piena volontà di coinvolgere tutti gli attori in causa con la massima trasparenza: tant’è che i dirigenti provinciali hanno illustrato l’iter di valutazione della proposta, menzionando gli aspetti relativi all’inquadramento territoriale (l’eventuale ipotesi di collocazione che riguarda la piana dei Masi di Cavalese), la viabilità, il processo pianificatorio, con i tempi per il deposito delle osservazioni anche da parte di Comunità e Comuni, e le questioni urbanistiche. Siamo, tutt’oggi, in attesa della conclusione dell’iter di valutazione su tutti gli aspetti tecnici da parte del Navip (Nucleo di analisi e valutazione degli investimenti pubblici della Provincia), per avere tutte le informazioni necessarie per l’avvio dei lavori.

E’ fondamentale, come ho più volte sottolineato grazie anche alla proposta di risoluzione n.119 del 26 ottobre 2021, di dare avvio ad un dialogo con le realtà del territorio al fine di valutare la soluzione più adatta – e conforme agli interessi pubblici e della cittadinanza – relativamente al progetto del nuovo Ospedale in quanto è un’opera di grande rilevanza ed impatto sia per i territori che per i fruitori.

Ritengo, infine, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, economica e sociale che la scelta intrapresa dalla Giunta attuale resti la soluzione migliore poiché è nel segno della concretezza e della risoluzione dei problemi tuttora presenti.

*

Gianluca Cavada

Consigliere Provincia Trento – Lega