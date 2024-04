ON. DE BERTOLDI (FDI) * FISCO: « AGGREGAZIONI PROFESSIONALI, GRAZIE AL GOVERNO MELONI LA NEUTRALITÀ FISCALE È UNA REALTÀ »

19.43 - martedì 30 aprile 2024

“Ringrazio il viceministro Leo e la Presidente Meloni per aver accolto le istanze delle professioni italiane, che già erano state riprese nella legge delega sulla riforma tributaria. Dopo il Consiglio dei Ministri di oggi, la neutralità fiscale delle aggregazioni professionali è una realtà e quindi ciò che era una barriera per lo sviluppo delle attività professionali è stata ora finalmente rimossa. Uno dei principali strumenti per rispondere alle esigenze del mercato e garantire anche ai più giovani un’adeguata crescita ed affermazione professionale è infatti la nascita di studi multidisciplinari aggregati, anche attraverso forme di tipo societario. Auspichiamo ora che alle aggregazioni professionali possa poi essere anche esteso il beneficio del sistema forfettario, che interessa particolarmente i professionisti periferici e più giovani”. Così Andrea de Bertoldi, deputato di Fratelli d’Italia in Commissione Finanze alla Camera e coordinatore della consulta dei parlamentari Commercialisti.