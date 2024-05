MASÈ (LA CIVICA) * DDL PAT “ZEROSEI”: “ IL MIO AUSPICIO È CHE A LUGLIO SI POSSA COMINCIARE LA FASE DI AUDIZIONI”

20.39 - martedì 21 maggio 2024

In riferimento al comunicato stampa relativo ai lavori della Quinta Commissione, rappresento di non aver sospeso il disegno di legge zerosei, semplicemente di aver fatto una cortesia istituzionale al gruppo consiliare del PD, intenzionato a depositare una propria proposta legislativa in materia.

Per evitare di far cominciare alla Commissione l’iter di esame sul ddl di cui sono prima firmataria e poi ricominciare con la proposta della minoranza, ho ritenuto, nell’interesse per me primario di lavorare al meglio per l’infanzia trentina, di dare modo alla prima firmataria che presumibilmente sarà Francesca Parolari, di poter depositare la propria proposta, per la quale ci vorrà all’incirca un mese, tenuto anche conto di quanto espresso dalla Vicepresidente di voler approfondire adeguatamente un tema così strategico.

Il mio auspicio è che con il mese di luglio si possa cominciare la fase di audizioni.

*

Vanessa Masè

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo La Civica)