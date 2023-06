DOLOMITI PRIDE * “AMO FESTIVAL“ – CAVALESE (TN): « EVENTO ARTISTICO-CULTURALE, QUEER E LGBTQIA+ ORGANIZZATO DA UN GRUPPO DI RAGAZZI DELLA VAL DI FIEMME (11-11/6) »

13.44 - mercoledì 7 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Nelle giornate del 10 e dell’11 giugno a Cavalese si celebra l’amore con la prima edizione di AMO Festival, un evento artistico/culturale, queer e LGBTQIA+organizzato da un gruppo di ragazzi della Val di Fiemme con il contributo della Fondazione Caritro e con il sostegno di Afroditelo, del Comune di Cavalese, di Arcigay del Trentino e Dolomiti Pride, Centaurus Bolzano, NewGeneration Fiemme, Fiemme Fassa sport inclusivo, l’associazione culturale Glow e altre realtà locali.

Il ricco programma del festival prevede una mostra dedicata alle opere di dodici artisti locali e non solo (dal 5 al 10 giugno con vernissage 5 giugno), tre talk con esperti del mondo accademico e dell’associazionismo (tutta la giornata del 10 giugno), la proiezione di un film e di corti (pomeriggio del 10 giugno), un aperitivo itinerante con musica e performance artistiche (serata del 10 giugno) e un pomeriggio di sport (domenica 11 giugno). Come si può intuire dal nome del festival, il filo conduttore delle due giornate sarà l’amore che verrà celebrato in tutte le sue sfumature. Non mancheranno i momenti di riflessione e sensibilizzazione riguardo alle tematiche legate all’identità di genere, all’inclusione e, più in generale, alla comunità LGBTQIA+.

Il progetto AMO Festival è diventato realtà grazie al contributo di numerosi soggetti del territorio che si sono occupati dell’organizzazione del festival e che ospiteranno i vari appuntamenti. Per maggiori informazioni sul programma e sulle attività è possibile consultare il sito di Afroditelo http://www.afroditelo.com o seguire l’account Instagram ufficiale del festival @amo_festival_cavalese.