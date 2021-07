CAVADA (LEGA TRENTINO) * STAVA: « DOPO 36 ANNI LA MEMORIA DELLA TRAGEDIA RESTA VIVA, IL MIO RICORDO »

“Ci sono ricordi, nella vita di ciascuno, che il tempo non può offuscare, perché restano di drammatica nitidezza. Nell’esperienza di tanti trentini – e anche nella mia personale – oggi rivive la memoria di Stava, tragedia immane che 36 anni fa, come noto, ha colpito la mia valle, con un’inondazione senza precedenti, che distrusse tre alberghi, sei capannoni, otto ponti e oltre 50 abitazioni, con un bilancio di 268 morti.

Ricordo bene quell’evento dato che nemmeno un mese prima, a fine giugno ’85, finivo l’anno scolastico nella scuola alberghiera di Tesero e, con i compagni, si festeggiava felici e spensierati proprio nel campo sportivo molto vicino ai bacini di decantazione, ignari del fatto che, solo poche settimane dopo, questi avrebbero ceduto trascinando a valle ogni cosa, attraverso una forza impetuosa e distruttiva.

Nella mia mente sono altresì vive le immagini vissute quel tragico 19 luglio, perché mi ero recato sul luogo che conoscevo, rimanendo letteralmente senza parole. All’inizio, infatti, non mi resi neppure conto di quanto e di come il paesaggio fosse totalmente cambiato; di tutto quel che ricordavo, altro non restava che il pavimento della sala da pranzo dell’albergo, per il resto interamente devastato.

L’enormità della tragedia di cui, con gli abitanti della valle – e tutti i trentini -, fui testimone non ha però cancellato in me la memoria di luoghi, situazioni e persone. E tutt’ora, 36 anni dopo, la speranza è che fatti del genere, conseguenze dell’incuria e della poco attenta gestione del nostro territorio, non solo non abbiano a ripetersi, ma neppure il rischio di accadere ancora. É un impegno che, oggi come ieri, dobbiamo a quelle 268 vittime”,

È quanto affermato in una nota dal Consigliere della Lega Salvini Trentino, Gianluca Cavada.