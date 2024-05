CONSIGLIO REGIONE TN-AA SÜDTIROL * FORTI – VISITA CARCERE VERONA: PACCHER, “ CHICO MI HA INVITATO A MANGIARE I CANDERLI QUANDO ANDRÀ IN PERMESSO A CASA DELLA MAMMA A TRENTO”

20.14 - martedì 21 maggio 2024

Il presidente del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige, Roberto Paccher, ha incontrato oggi nel tardo pomeriggio Chico Forti nel carcere di Verona, per esprimergli a caldo la propria soddisfazione il rientro in Italia: “Sono davvero contento che Forti sia in Italia dove potrà scontare la propria pena a Montorio dopo lunghissimi anni di detenzione, 24, negli Stati Uniti.

Gli avevo promesso di andare a visitarlo in Italia. Chico oggi ha voluto invitarmi a mangiare i canederli con la sua famiglia quando nei prossimi giorni sarà a Trento in permesso per salutare l’anziana mamma, permesso che ha già chiesto alla direzione del carcere veronese. Al di là della vicenda giudiziaria, su cui non entriamo, c’è quella umana di una persona che ha mantenuto dignità e speranza, oltre ad un grande amore per il proprio Trentino.

Tutti aspetti che avevo potuto verificare di persona nell’estate del 2022, quando mi sono recato a trovare Chico in cella a Miami e che ho ritrovato anche oggi. Chico si è aggrappato a molti ricordi della sua terra per resistere ad un interminabile periodo trascorso privo della libertà a migliaia di chilometri da casa.

La massa critica di persone che lo ha sostenuto gli ha consentito quel ritorno a casa in cui ha sempre creduto” conclude il Presidente del Consiglio regionale.