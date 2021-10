FRECCE TRICOLORI – AERONAUTICA MILITARE ITALIANA * OPINIONE INTERVISTA IL COMANDANTE, GAETANO FARINA: « FOCUS SU PASSAGGIO PATTUGLIA ACROBATICA SOPRA TRENTO PER FESTIVAL SPORT (VENERDÌ 8/10/2021) »

Intervista di: Luca Franceschi –

1) OROGRAFIA TERRITORIO

Comandante Farina, può spiegare al lettore quanto per voi è impegnativo il sorvolo sulla città di Trento in occasione del Festival dello Sport (passaggio pattuglia il giorno 8 ottobre). Come molti sanno il toponimo “Trento” deriva da Tridentum, le tre montagne che circondano la città…

Il sorvolo su Trento è contraddistinto dalle tipiche difficoltà che presenta il volo in montagna a causa dell’orografia del territorio circostante. Le prove in volo che effettuiamo nella giornata precedente l’evento hanno esattamente lo scopo di valutare non solo le tempistiche ma anche le traiettorie dei nostri passaggi.

2) ESIBIZIONE

Quale organizzazione di pattuglia, con quanti aerei, come sono disposti, quali manovre-esibizioni prevedete di realizzare sopra la città?

Il sorvolo sul Festival dello Sport 2021 verrà effettuato nella tradizionale formazione da 9 velivoli (senza il Solista) con i fumi tricolori; la stessa configurazione con la quale nel 2020 abbiamo avuto l’onore di stendere i colori della nostra bandiera su tutti i capoluoghi di Regione d’Italia per dare speranza agli italiani; così come da 60 anni le Frecce Tricolori fanno per accompagnare e sottolineare momenti importanti della storia del nostro Paese.

3) DATI TECNICI E LOGISTICA VOLO

A quale velocità passerete? A quale altezza dal centro storico? Gli aerei arriveranno da nord o da sud? A che ora? Quanti secondi durerà il passaggio sulla parte centrale della città? Da dove decollerete? Dove atterrerete?

I 9 velivoli MB339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale decolleranno dalla nostra sede di Rivolto, la nostra casa da 60 anni di storia delle Frecce Tricolori che ricorrono proprio quest’anno. Un compleanno che tra l’altro abbiamo celebrato pochi giorni fa in due indimenticabili giornate di manifestazione aerea alla presenza del Capo dello Stato, di alcune pattuglie europee e di numerosi assetti dell’Aeronautica Militare. Il sorvolo, nel sua fase iniziale rettilinea, avverrà presumibilmente con arrivo da nord a una velocità di circa 500 km/h rigorosamente alla quota di sicurezza per questo tipo di attività; la formazione manovrerà in base a come provato e consentito dalle condizioni meteo per poi fare ritorno nella nostra base di Rivolto (Ud).

4) CURRICULUM COMANDANTE

Comandante Gaetano Farina, ci sintetizza il suo percorso tecnico-militare che l’hanno portata a guidare la Pattuglia acrobatica nazionale? (tra le più blasonate al mondo…).

Il percorso che mi ha condotto a diventare il Comandante delle Frecce Tricolori è iniziato con l’ingresso in Aeronautica Militare come Ufficiale pilota. Dopo le scuole di volo e l’assegnazione alla linea jet presso il 37° Stormo di Trapani, con la necessaria esperienza richiesta, ho avuto la possibilità di partecipare alla selezione per entrare a far parte della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Qui ho ricoperto numerose posizioni da Gregario per poi diventare Capo Formazione e successivamente Comandante dal novembre del 2018.