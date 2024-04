20.39 - martedì 30 aprile 2024

In qualità di capogruppo in Consiglio provinciale esprimo la mia soddisfazione per la candidatura della nostra deputata Alessia Ambrosi.

al Parlamento europeo.

Tutto il gruppo provinciale la sosterrà in questa campagna elettorale con convinzione ed entusiasmo.

Porteremo finalmente una trentina a Bruxelles che promuoverà la nostra terra e difenderà la nostra autonomia.

*

Daniele Biada

Consiglio Provincia autonoma Trento