SEN. DE BERTOLDI (FDI) * AUTOSTRADE – CONVEGNO AISCAT/ASECAP: « MODERNIZZARE LE INFRASTRUTTURE È NECESSARIO, PER LA SICUREZZA E LO SVILUPPO ECONOMICO »

11.47 - lunedì 04 aprile 2022

Autostrade. de Bertoldi (FdI): modernizzare infrastrutture necessario per sicurezza e sviluppo economico.

“Va nella giusta direzione il convegno organizzato da Aiscat ed Asecap sui nuovi modelli di mobilità in Europa e ciò soprattutto in un momento storico difficile per le crisi pandemica ed internazionale, ma pure per la transizione Green che diviene una necessità ambientale. La modernizzazione delle infrastrutture è una necessità per la sicurezza dei cittadini e per lo sviluppo di qualsiasi sistema economico, in particolare in un Paese come l’Italia che è crocevia tra il Mediterraneo e la mittelEuropa. S

erve più intermodalità, maggior digitalizzazione, maggior interconnessione sia tra l’infrastruttura e i veicoli e sia tra le diverse modalità di trasporto. Il tutto naturalmente con l’ottica di perseguire la sicurezza per gli utenti delle autostrade. La politica non si tiri indietro e soprattutto non dia alibi. Si riconoscano ai concessionari i tempi necessari per poter programmare gli investimenti, quanto mai indispensabili per le ragioni sopra esposte, ma si pretendano garanzie in termini di utilità sociale e sicurezza stradale. Il Trentino che ospita questo importante evento potrebbe poi essere un supporto determinante per l’innovazione grazie alla notorietà dei propri poli di ricerca scientifica. Invito, quindi, il presidente Fugatti a farsi promotore di un progetto per l’innovazione nei sistemi di mobilità. Il Trentino abbia il coraggio di essere protagonista perché ne ha le capacità”.

A dirlo il senatore trentino di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro, nel corso del convegno internazionale di Madonna di Campiglio organizzato da ASECAP e AISCAT sui nuovi modelli di mobilità in Europa.