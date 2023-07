16.04 - giovedì 20 luglio 2023

Il segretario nazionale dott. Lorenzo Cesa, su indicazione del Commissario Regionale dott. Roberto Dal Rì, in data odierna ha provveduto a nominare il dott. Bernhard Kiem, Commissario Straordinario dell’UdC per la Provincia Autonoma di Bolzano. Ringraziamo il dott. Bernhard Kiem per la generosa disponibilità. Buon Lavoro!