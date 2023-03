CONSIGLIO PAT * II COMMISSIONE: « INCENTIVI ALLE IMPRESE, OK AL TESTO UNIFICATO SPINELLI – OLIVI – LEONARDI «

12.06 - martedì 7 marzo 2023

“Abbiamo raggiunto un accordo buono e più che onorevole, con molte variazioni al mio disegno di legge iniziale, che ne aumenta-no la qualità e il tasso di innovazione, nel segno della sostenibilità. Credo che questa riforma della storica legge 6 del 1999 possa di-ventare dopo il voto dell’aula una legge provinciale destinata a governare la materia degli incentivi alle imprese per molti anni”.

Così l’assessore Achille Spinelli ha espresso al sua soddisfazione in II Commissione consiliare, poco prima che l’organismo presieduto da Luca Guglielmi approvasse con voto unanime l’unificazione in un solo testo di 3 proposte legislative: il ddl 164/XVI della Giunta, il ddl 52/XVI di Alessandro Olivi e gruppo Pd, il ddl 124/XVI di Giorgio Leonardi (Forza Italia).

Anche l’ex assessore Olivi ha detto di apprezzare quello che ha definito “un risultato rarissimo di questi tempi, una riforma strutturale che viene da un lungo e paziente percorso di dialogo tra i proponenti, frutto di un esempio di buona politica”.

I contributi di Olivi al prodotto finale sono articolati: si va dal vincolo per le imprese che ricevono contributi ad applicare i con-tratti collettivi di lavoro agli incentivi premiali per chi riduce il gap salariale uomo/donna; dall’estensione dei contributi Pat anche agli investimenti immateriali delle aziende (ad esempio in formazione continua) fino al sostegno mirato per chi sviluppa progetti avvalendosi dei poli tecnologici del Trentino.

Ancora: premialità per chi investe nei territori trentini periferici, incentivi ai progetti di economia circolare che insistono sul territorio trentino, concreta selettività degli incentivi Pat in relazione al tema della transizione ecologica. Concertazione e confronto hanno fatto la differenza, ha afferma-to poi anche Leonardi, evidenziando che il suo specifico contributo al testo unificato riguarda l’introduzione nell’articolato di precisi riferimenti al tema del passaggio generazionale in azienda e al cambio di gestione fuori dall’area familiare.

Pietro De Godenz (Upt) ha commentato che la legge 6 è stata per due decenni la spina dorsale del sistema economico trentino, ma andava rivista e aggiornata. Ora si mette in campo quindi uno strumento normativo rinnovato, che si spera funzioni bene per al-tri 20 anni. Il lavoro congiunto tra maggioranza e opposizione è un caso pressoché unico e virtuoso in questa legislatura.

D’accordo anche Lorenzo Ossanna (Patt), per il quale questa sarà una legge che esprimerà visione politica e quindi sguardo lungo. Spinelli ha voluto ringraziare per il lavoro tecnico svolto la diri-gente Laura Pedron (Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro).

*

Nuovi fondi per l’imprenditoria femminile.

La II Commissione ha approvato con voto unanime anche la pro-posta di delibera con cui la Giunta provinciale si appresta a stanziare 500 mila euro per incrementare i fondi di garanzia per le attività di imprese in cui il capitale appartenga a donne per almeno il 51%. I contributi saranno erogati fino al 31 dicembre prossimo, con basse spese di istruttoria e “assegni” fino a 20 mila euro a tasso fisso. L’assessore Spinelli ha ricordato che la delibera darà seguito a una norma di legge provinciale a suo tempo promossa con apposito emendamento di marca Pd sulla l.p. 7/2021.