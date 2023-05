PAT * ROMA: « IL PRESIDENTE FUGATTI HA INCONTRATO IL MINISTRO FITTO, FOCUS SU PNNR » (VIDEO)

13.30 - mercoledì 3 maggio 2023

NRR: il presidente Maurizio Fugatti incontra il ministro Raffaele Fitto. “Nel caso in cui il Governo decidesse di rivalutare alcuni fondi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o dei piani complementari il Trentino è pronto a presentare nuovi progetti che possono essere realizzati entro la data del 2026”. È questo quanto ha dichiarato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti durante l’incontro a Roma con il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto accompagnato dal direttore generale della Provincia Paolo Nicoletti.

“Il Trentino ha già presentato tutti i progetti relativi al Pnrr e rispettato tutte le tempistiche – ha spiegato Fugatti –. Abbiamo dimostrato la nostra capacità di realizzare progetti del Pnrr entro i termini previsti e nei modi concordati. Pertanto abbiamo garantito che la Provincia sarà in grado di realizzare entro i termini previsti anche i progetti già ammessi nelle graduatorie ministeriali, ma che ad oggi non trovano completa copertura finanziaria in tali fondi europei, qualora venisse trovata anche per loro una copertura finanziaria”.