CARABINIERI – CAVALESE (TN) * SPACCIO DROGA: « 25ENNE FASSANO FERMATO LUNGO LA SS48 DOPO LE 22.00, NEL VEICOLO VENIVA RINVENUTO UN GRINDER »

I controlli eseguiti dalla Compagnia Carabinieri di Cavalese, sull’osservanza delle disposizioni per il contenimento della diffusione epidemica da COVID 19, confermano il sostanziale rispetto delle regole da parte della popolazione, infatti a eccezione di qualche sporadico caso, la cittadinanza sta dimostrando piena collaborazione e rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità.

Tra le eccezioni, un 25enne Fassano, che nella tarda serata di ieri, suo malgrado, è caduto nella rete dei controlli e è stato fermato lungo la SS48, a bordo della propria auto, dai militari della Stazione di San Giovanni di Fassa.

All’atto della verifica, non è stato in grado di fornire una valida giustificazione circa la sua presenza in strada, nonostante il divieto di circolazione dopo le 22.00, ma soprattutto si è mostrato particolarmente teso, tanto da insospettire i Carabinieri, che hanno deciso di perquisire il veicolo rinvenendo un grinder (adibito alla miscelazione della marijuana con il tabacco).

Nel corso della successiva perquisizione, estesa all’abitazione del ragazzo, sono stati recuperati 18 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e la somma di 240 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Tutto è stato posto sotto sequestro e il giovane deferito alla Procura della Repubblica di Trento, per detenzione al fine spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a una sanzione per l’inosservanza delle disposizioni anti-COVID, previste dal D.P.C.M. del 3 nov. 2020.