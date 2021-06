PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID: « I DATI DI DOMENICA 13-6, ZERO DECESSI – 11 CONTAGI – 361.248 VACCINAZIONI »

Zero decessi, 11 contagi, 361.248 vaccinazioni. Coronavirus: i dati di domenica 13 giugno 2021. Sono decisamente buoni i dati forniti dal bollettino dell’Azienda sanitaria in questa seconda domenica di giugno: nessun decesso, appena 11 nuovi contagi, nessun nuovo ricovero per Covid-19 mentre le vaccinazioni hanno superato quota 361.000 e, con i 44 di oggi, i guariti salgono a 44.079.

Ieri il laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ha analizzato 444 tamponi molecolari che hanno trovato 1 solo nuovo positivo e confermato 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 795 ed i contagi individuati 10.

Da notare che si ferma a 1 sia il numero dei contagi fra bambini (1 caso in fascia 3-5 anni) sia fra anziani (1 caso nella categoria degli ultra ottantenni)

Stabile la situazione dei ricoverati in ospedale: 17 come ieri, di cui 4 in rianimazione.

Gli aggiornamenti di stamane sul piano delle vaccinazioni vedono un totale pari a 361.248 somministrazioni (di cui 124.232 seconde dosi). Nelle fasce ultra 80, 70-79 e 60-69 le iniezioni finora effettuate sono rispettivamente 65.020, 76.815 e 80.099.