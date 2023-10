LORENZO RIZZOLI * ELEZIONI TRENTINO: « L’IMPORTANZA DI RECARSI ALLE URNE, IL VOTO È DOVERE CIVICO »

11.17 - martedì 17 ottobre 2023

Gentile direttore Franceschi,

domenica prossima 22 ottobre 2023 si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento. Giornata importante che chiamerà tutti gli aventi diritto di voto della provincia autonoma di Trento alle urne, dopo gli ultimi cinque travagliati anni.

Recarsi alle urne è, innanzitutto, un dovere. È poi anche un diritto, in quanto i cittadini hanno il diritto di confermare un presidente e la sua coalizione, oppure di cambiare, appoggiando un altro presidente ed altre forze politiche rispetto a coloro che hanno governato negli ultimi anni.

Come ben evidenzia la Costituzione italiana, “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto; il suo esercizio è dovere civico”. Quindi, recarsi alle urne è un dovere civico che permette a chi lo esercita di esprimersi liberamente, in maniera del tutto segreta. Un qualcosa di bello, libero, democratico che permette al cittadino di scegliere ciò che vuole!

Questo diritto è stato, negli anni, messo in secondo piano dalla cittadinanza. La colpa è di chi ha esercitato la politica negli ultimi anni, o meglio, di chi ha snaturato la politica dal suo significato originario. Questo ha portato alla disaffezione da parte della cittadinanza alla politica, al recarsi alle urne.

Alle elezioni provinciali Trento 1998 si recò alle urne il 79,19% dei trentini; alle elezioni provinciali Trento 2003 si recò alle urne il 74,21% dei trentini; alle elezioni provinciali Trento 2008 si recò alle urne il 73,13% dei trentini.

Nell’anno 2013 se alle elezioni politiche nazionali si recò l’80,04% degli aventi diritto alle urne, alle elezioni provinciali Trento 2013 si recò alle urne solo il 62,82% dei trentini. Nell’anno 2018 se alle elezioni politiche nazionali si recò il 79,37% degli aventi diritto alle urne, alle elezioni provinciali Trento 2018 si recò alle urne solo il 64,05% dei trentini. Una strana inversione di tendenza; in Trentino l’affluenza alle urne è in picchiata e questo è un grande rischio per la nostra speciale autonomia.

Il mio auspicio è che le “tornate elettorali” provinciali del 2013 e del 2018 diventino un brutto ricordo in termini di affluenza alle urne e si torni a percentuali più consone all’importanza dell’appuntamento: elezione del consiglio provinciale della provincia AUTONOMA di Trento.

*

Lorenzo Rizzoli – Trento