COMPAGNIA – CLES (TN) * MAXI CONTROLLI NELLE AZIENDE AGRICOLE: «IDENTIFICATI 23 OPERAI REGOLARMENTE ASSUNTI, TRANNE UN 17ENNE»

11.15 - venerdì 5 luglio 2024

Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Cles in Val di Non, allo scopo di verificare eventuali situazioni di sfruttamento del lavoro nelle aziende agricole. Sette le ditte controllate da parte dei militari della Stazione di Novella, che hanno passato al setaccio i filari dei meleti della cd. “terza sponda”, nelle frazioni del Comune di Novella, verificando la posizione di decine di dipendenti, anche stranieri, risultati tutti regolarmente assunti, tranne in un caso.

Infatti, colto a lavorare nelle campagne, anche un minorenne di 17 anni, sul conto del quale non era stata effettuata la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Per il datore di lavoro è scattata una sanzione amministrativa di € 3.600 che, in caso di mancata oblazione, comporterebbe un’informativa di reato all’Autorità Giudiziaria.

I controlli hanno interessato anche le condotte di guida dei trattori e la regolarità dei documenti di guida ed assicurativi.

Parimenti, continuano le verifiche dei Carabinieri delle Valli del Noce anche nei cantieri edili, allo scopo di prevenire situazioni di lavoro nero ed eventuali violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori. In particolare, i Carabinieri di Vermiglio, in alta Val di Sole, hanno svolto controlli in due cantieri, dove sono stati identificati complessivamente 23 operai, risultati tutti regolarmente assunti e impiegati in osservanza delle norme di sicurezza.