PAT * SOVRINTENDENTE SCOLASTICO: VICEPRESIDENTE GEROSA, « FIGURA IMPORTANTE PER IL NOSTRO SISTEMA DI ISTRUZIONE, APERTA LA PROCEDURA DI SELEZIONE »

13.59 - giovedì 28 marzo 2024

La vicepresidente Gerosa: “Figura importante per il nostro sistema di istruzione” Sovrintendente scolastico, si apre la procedura di selezione. Via libera alla procedura di selezione per l’incarico di sovrintendente scolastico. Lo ha stabilito stamani la Giunta provinciale, su proposta della vicepresidente e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa.

“Quella del sovrintendente è una figura importante per il nostro sistema scolastico, con il compito di operare in una logica di raccordo con il Dipartimento provinciale competente, con l’obiettivo di portare nel sistema amministrativo la ‘concretezza’ del mondo della scuola, nell’interesse delle studentesse e degli studenti, oltre che di docenti e collaboratori” evidenzia la vicepresidente, che con l’occasione rivolge un ringraziamento alla dottoressa Viviana Sbardella per il lavoro svolto in questi anni. La selezione, prevista dalla norma che istituisce il sovrintendente scolastico, è aperta a tutti i dirigenti scolastici con almeno 5 anni di esperienza. L’incarico sarà conferito per l’intera durata di questa legislatura.

Il bando sarà pubblicato a questo link . Per essere ammessi alla selezione, gli interessati dovranno inviare la documentazione richiesta all’indirizzo e-mail serv.perscuola@pec.provincia.tn.it: ci saranno 15 giorni di tempo dopo la pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. A seguito dell’analisi dei curricula dei candidati da parte del Nucleo di valutazione dei dirigenti e direttori della Provincia, nel corso di un colloquio la commissione valuterà le competenze necessarie per lo svolgimento dell’incarico di sovrintendente scolastico.