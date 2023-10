CESARE SCOTONI (UDC – TRENTINO) * SCUDOCROCIATO: « LO SLOGAN “DIO PATRIA E FAMIGLIA” NON È UNO SLOGAN FASCISTA »

07.25 - sabato 14 ottobre 2023

Gentile direttore Franceschi,

come Capolista dello Scudocrociato, rilevo la polemica odierna che il giornale “l’Adige” riserva allo slogan “Dio, Patria e Famiglia” che fu della Democrazia Cristiana fin dal 1948 e che, per quel giornale diretto da Flaminio Piccoli, sarebbe uno slogan “fascista”.

È palese che quanto proponiamo oggi sia quello che, scommettendo su un diverso modo di aprire le porte della vita a chi merita spaventa chi, forte della propria ignoranza e qualche raccomandazione, scrive oggi su un giornale da un grande passato.

Poiché sono l’erede di un cognome che guidò le insurrezioni studentesche del 1848, che regalò una medaglia d’oro agli irredentisti trentini, che riaprì a proprie spese il Teatro Sociale dopo la prima guerra mondiale per ridare cultura al Capoluogo, che ricorda un podestà con quel cognome che a Trento regalò quel salotto che è piazza Battisti ed il recupero urbanistico ed architettonico di quell’area, che sempre con quel cognome fu nel Cln e fu il primo deputato di un Pc fatto di borghesi vicini agli operai e via così fino ad oggi non oso immaginare come i grandi (ed ignoranti) semplificatori vivano la complessità… e li perdono con la lista che rappresento, per l’ignoranza che mostrano.

Invito coloro che non credono che “Dio, Patria e Famiglia” sia un’eredità socialista a votare una volta di più per lo Scudocrociato.

*

Cesare Scotoni

Capolista Scudocrociato

#ilcentrodeltrentino

#cristianopopolari

#giovani