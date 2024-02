MINISTERO LAVORO * ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI): : « HA RAGGIUNTO 480 MILA NUCLEI FAMILIARI, A FRONTE DI UNA PLATEA POTENZIALE DI 737 MILA »

19.38 - venerdì 16 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Ad un mese dall’entrata in vigore, l’Assegno di inclusione ha raggiunto 480mila nuclei familiari, a fronte di una platea potenziale di 737mila. In totale le domande pervenute a gennaio (con Patto di Attivazione Digitale sottoscritto) sono state 779.302. I controlli preventivi – grazie all’integrazione di nuovi sistemi informativi – effettuati anche con la piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, gestita in collaborazione con l’Inps, sulla totalità delle domande hanno evidenziato che:

24.115 domande necessitano di un supplemento di istruttoria per l’accertamento di disabilità o nucleo familiare non conforme;

77.331 domande necessitano di approfondimenti per dichiarazione sostitutiva unica (DSU) difforme;

801 domande sono sospese per ulteriori controlli sulla residenza anagrafica.

Per queste domande sospese, l’Inps informerà gli interessati della sospensione nonché dell’esito delle ulteriori verifiche effettuate entro la prossima settimana;

Per ulteriori 22.762 domande l’Inps è in attesa della verifica della certificazione da parte degli enti preposti.

Le domande respinte sono in totale 182.350 e tra le principali cause di reiezione risultano: DSU sopra soglia, superamento delle soglie di reddito, omessa dichiarazione lavorativa.

L’importo medio degli assegni adi pagati nel mese di gennaio è risultato pari a 620 euro.

Si ricorda, infine, che già il prossimo 27 febbraio l’Inps procederà al pagamento della mensilità di febbraio per tutti i 480mila nuclei, in costanza dei requisiti, che hanno ricevuto la mensilità di gennaio. Dal 15 marzo saranno messe in pagamento le domande presentate a febbraio (con Pad sottoscritto) e che supereranno i controlli preventivi.