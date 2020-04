CLM BELL – TRENTO * COVID-19 / LINGUE STRANIERE: OSELE, « ABBIAMO RICONVERTITO L’ATTIVITà DI INSEGNAMENTO IN MODALITà ON LINE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ZOOM »

In tempi di Covid-19, Clm Bell adatta alle nuove esigenze la sua attività per continuare a offrire il proprio pacchetto di opportunità formative a chi intende imparare una o più lingue straniere.

“Abbiamo riconvertito l’attività di insegnamento in modalità on line attraverso la piattaforma Zoom e stiamo raccogliendo un buon riscontro – spiega Adriana Osele, consigliera delegata di Clm Bell – Abbiamo messo a punto alcune proposte di nuovi corsi e di lezioni 1:1, vale a dire docente allievo, oppure in coppia. Cerchiamo con questa nuova formula di mantenere fede al nostro obiettivo, alla nostra mission: a chi sceglie di darci fiducia far apprendere le lingue straniere con i nostri docenti madrelingua”.

Ricordiamo che, Clm Bell, è leader nell’insegnamento delle lingue dal 1966. Oltre mezzo secolo di storia e di attività. Esperienza considerevole quella maturata dalla realtà con sede in via Pozzo a Trento che si arricchisce con una nuova modalità consentendo a chi lo desidera di imparare le lingue comodamente da casa.

“Sostanzialmente abbiamo trasformato un problema in opportunità – aggiungono i responsabili – perché nell’incertezza temporale legata alla situazione di emergenza che stiamo vivendo da alcune settimane era opportuno creare una proposta innovativa, moderna, sfruttando i moderni canali della comunicazione on line. Una proposta in grado di risolvere il problema del momento presente e, perché no, cominciare a tracciare il solco di un modus operandi nuovo che potrebbe far parte stabilmente della nostra proposta formativa anche quando l’emergenza sarà ormai alle spalle”.

Per saperne di più sull’offerta Clm Bell in tempi di Coronavirus è possibile collegarsi alla pagina Facebook all’indirizzo https://it-it.facebook.com/clmbelltrento

Inoltre, per ulteriori informazioni, si può consultare il sito internet https://clm-bell.com/calendario-corsi/