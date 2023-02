FERRARI AUTO – MARANELLO (MO) / ITALY: RISULTATI 2022: “ CONSEGNATE 13.221 VETTURE (+18,5%), RICAVI NETTI A 5.095 MILIONI DI EURO (+ 19,3%) “

12.30 - giovedì 2 febbraio 2023

Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” o la “Società”) ha annunciato oggi i risultati preliminari consolidati relativi al quarto trimestre e ai dodici mesi conclusi il 31 dicembre 2022.

· Consegne totali pari a 13.221 unità, in aumento del 18,5% rispetto al 2021

· Ricavi netti pari a Euro 5.095 milioni, in aumento del 19,3% rispetto all’anno precedente

· EBITDA pari a Euro 1.773 milioni, in crescita del 15,8% rispetto all’anno precedente

· EBIT pari a Euro 1.227 milioni, in aumento del 14,1% rispetto all’anno precedente

· Margine dell’EBITDA pari al 34,8% e margine dell’EBIT pari al 24,1% nel 2022

· Utile netto pari a Euro 939 milioni e utile diluito per azione pari a Euro 5,09

· Generazione di free cash flow industriale pari a Euro 758 milioni

“Lo scorso anno si è concluso con risultati finanziari eccezionali che hanno raggiunto e superato la nostra guidance stabilendo nuovi record in tutte le metriche, come un utile netto di 939 milioni di Euro e una generazione di free cash flow industriale di 758 milioni di Euro. Questi dati pongono le basi per un 2023 ancora più forte, alimentato da una persistente domanda elevata dei nostri prodotti in tutto il mondo” – ha commentato Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari. “Nonostante il complesso scenario macroeconomico globale, guardiamo avanti con grande fiducia, incoraggiati dai numerosi segnali e risultati di un’azienda in evoluzione. Stiamo innovando costantemente i nostri prodotti e processi, avvicinandoci ai nostri obiettivi di decarbonizzazione. Tutto questo è possibile grazie alla collaborazione, alla volontà di progresso, all’apprendimento continuo, al focus e alla fiducia che contraddistinguono le nostre persone”.

RECORD 2022 RESULTS WITH EXPANDING DEMAND.

THE ORDER BOOK SUSTAINS AN EVEN STRONGER 2023.

Ferrari N.V. (NYSE/EXM: RACE) (“Ferrari” or the “Company”) today announces its consolidated preliminary results for the fourth quarter and twelve months ended December 31, 2022.

· Total shipments of 13,221 units, up 18.5% versus FY 2021

· Net revenues of Euro 5,095 million, up 19.3% versus prior year

· EBITDA of Euro 1,773 million, up 15.8% versus prior year

· EBIT of Euro 1,227 million, up 14.1% versus prior year

· EBITDA margin of 34.8% and EBIT margin of 24.1% in the year

· Net profit of Euro 939 million and diluted EPS at Euro 5.09

· Industrial free cash flow generation of Euro 758 million

“Last year ended with outstanding financial results that met and exceeded our guidance and set new records across all metrics, such as a net profit of Euro 939 million and an industrial free cash flow generation of Euro 758 million. These figures provide the base for an even stronger 2023, fuelled by a persistently high demand for our products worldwide,” said Benedetto Vigna, Ferrari CEO. “Despite a complex global macroscenario, we look ahead with great confidence, encouraged by the many signs and achievements of an evolving Ferrari. We are constantly innovating our products and processes, and getting closer to our decarbonisation targets. All this is possible thanks to the collaboration, will to progress, continuous learning, focus and confidence that set our people apart”.