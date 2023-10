ZAMBELLI (CONSIGLIERE COMUNE ROVERETO) * ZTL VIE FONTANA E DANTE: « QUESTA SPERIMENTAZIONE NON AVREBBE NEMMENO DOVUTO VEDERE LA LUCE »

19.25 - venerdì 13 ottobre 2023

Gentile direttore Franceschi,

la campagna elettorale ha oscurato una scadenza importante sulla quale è necessario riportare l’attenzione: il 31 ottobre scadrà il periodo di sperimentazione della Ztl di via Fontana e via Dante.

Introdotta inizialmente il 28 agosto 2021 è stata nel frattempo prorogata più volte col pretesto di raccogliere maggiori dati: mai sperimentazione è stata più lunga!

Immaginiamo che in più di due anni sia stata raccolta una mole talmente enorme di dati che una ulteriore proroga risulterebbe ridicola. Gli operatori economici e i cittadini attendono, pertanto, una parola chiara e definitiva suffragata dai fatti. A nostro avviso l’unica parola chiara che si deve dire alla città è che la sperimentazione è fallita e che si deve ripristinare la situazione precedente.

L’ex sindaco Valduga aveva alzato un muro invalicabile, evitando ogni confronto, imponendo una scelta di cui non si sentiva il bisogno, penalizzando in maniera gravissima le aziende che operano nel centro storico e rendendo la viabilità cittadina ancora più tormentata di quanto già non lo fosse. E con questo metodo impositivo – e sordo ad ogni sollecitazione – non solo ha messo in ginocchio Rovereto, ma si propone ora di governare il Trentino.

In oltre due anni di sperimentazione nessun dato è stato reso noto al Consiglio comunale ed agli operatori economici nonostante le numerose richieste. Ad oggi pertanto non solo non sappiamo quali e quanti dati siano stati raccolti, ma sorge il dubbio – vista la ritrosia dell’Amministrazione – che non sia stato raccolto nessun dato che giustifichi una sperimentazione così lunga e che la chiusura di via Fontana e via Dante sia stata una scelta puramente politica presa sopra la testa di cittadini e operatori.

Se la natura “sperimentale” di queste chiusure fosse stata solo un pretesto per ammorbidire le inevitabili sollevazioni dei cittadini qualcuno politicamente dovrà assumersene la responsabilità.

Il sindaco facente funzioni Robol cosa ha in mente di fare? Proseguire nel solco tracciato da Valduga oppure dare un segno di novità mettendosi davvero in ascolto della città, inaugurando un metodo più partecipato e trasparente su un tema così delicato e divisivo?

Per quanto ci riguarda questa sperimentazione non avrebbe nemmeno dovuto vedere la luce. Tuttavia ci aspettiamo dalla giunta che dichiari quantomeno conclusa la fase sperimentale, che metta a disposizione del consiglio comunale e delle categorie economiche tutti i dati raccolti e che, prima di assumere ogni decisione definitiva, si confronti con la città nelle sedi istituzionali.

*

Andrea Zambelli

Consigliere Comunale “Rovereto con Zambelli”