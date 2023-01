CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * MESSINA DENARO: « IGNORATO IL RAPPORTO DEL 2012 CHE AVREBBE POTUTO FAR ARRESTARE IL BOSS LATITANTE, INTERVISTA AD ANTONIO DEL GRECO »

19.39 - martedì 24 gennaio 2023

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) nuove rivelazioni su Matteo Messina Denaro: secondo alcune dichiarazioni dell’ex dirigente generale della Polizia di Stato Antonio del Greco, intervistato in esclusiva da Jimmy Ghione, il boss di Cosa Nostra avrebbe potuto essere arrestato già nel 2012. Ma il rapporto stilato da del Greco venne ignorato.

«Nel 2012 sono entrato in contatto con una fonte che sosteneva di avere informazioni su Matteo Messina Denaro», racconta del Greco, che continua: «A mio modo di vedere quelle informazioni erano molto verosimili. Tra le altre cose, la fonte rivelò che alcuni agenti di Polizia impiegati nella ricerca di Messina Denaro soggiornavano, a loro insaputa, in alberghi la cui proprietà era riconducibile al boss di Castelvetrano. Che in quelle occasioni, annusando il pericolo, prendeva un motoscafo e fuggiva in Tunisia, in attesa di tornare in Sicilia».

Eppure, nonostante del Greco avesse informato ufficialmente la sua direzione centrale con un rapporto dettagliato con nomi e luoghi, che sarebbe dovuto arrivare agli organi inquirenti, non successe nulla: «Per tanto tempo ho atteso un riscontro, una telefonata. La fonte stessa mi sollecitava dicendosi disponibile a fornire qualsiasi indicazione utile a condurre gli inquirenti nei luoghi segnalati nel rapporto. Ma non si seppe più nulla, fino ai giorni nostri», conclude del Greco.

Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

