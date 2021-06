CODACONS * ALIMENTARE: « DOPO LE INTOSSICAZIONI DA NITRATI NEL TONNO LE AUTORITÀ VIGILINO SULLA SALUBRITÀ DEI PRODOTTI »

“Le diverse intossicazioni alimentari di questi giorni, prima a Firenze e poi in provincia di Brindisi, legate ad una partita di tonno trattato con nitrati e il conseguente ritiro di un lotto di tonno su indicazione del ministero della Salute, ci devono far riflettere sull’uso di conservanti come nitriti e nitrati in molti altri alimenti’.

Lo afferma il presidente del Codacons, Avv. Gianluca di Ascenzo.

“Un consumo eccessivo di carni rosse, specie lavorate (come i salumi), può aumentare il rischio di sviluppare alcuni tumori in modo proporzionale alla quantità e frequenza dei consumi. L’uso di questi conservanti serve a dare il colore rosa agli alimenti, altrimenti sarebbe grigio e forse avrebbe meno successo tra i consumatori. La salute dei consumatori viene prima di qualsiasi altro interesse e un’alternativa è possibile, come testimoniano le linee di salumi ‘nitriti e nitrati free’ già in commercio.

Occorre valorizzare, poi, il made in Italy e la produzione di eccellenza. Invitiamo quindi le autorità competenti a vigilare sulla salubrità dei prodotti in commercio” – conclude Di Ascenzo.