PATT – SEZIONE DESTRA ADIGE * ELEZIONI PROVINCIALI: VALDUGA, « CONFERMIAMO IL NOSTRO PIENO APPOGGIO E FIDUCIA AL SEGRETARIO POLITICO MARCHIORI »

PATT – Sezione Destra Adige. Anche noi, sezione PATT Destra Adige, sentiamo l’esigenza di manifestare pubblicamente il nostro pieno appoggio e fiducia al segretario politico Simone Marchiori. Siamo e restiamo al fianco di Marchiori perché sta portando avanti con coraggio un progetto ambizioso, cominciato nella primavera dell’anno scorso con il Congresso.

In queste settimane in molti hanno voluto manifestare pubblicamente la propria posizione rispetto al percorso di avvicinamento alla prossima competizione elettorale del PATT. E a parlare sono stati soprattutto coloro che dal Partito se ne sono andati, rinunciando di fatto alla possibilità di incidere direttamente rispetto alle scelte che questo necessariamente deve prendere per essere competitivo e incisivo in vista delle prossime elezioni provinciali. Criticare e distruggere è sempre facile e alla portata di tutti, costruire e ripartire invece è molto difficile e complesso: chi oggi ha voluto uscire dal perimetro delle Stelle Alpine forse dovrebbe cominciare a rendersene conto, invece di continuare a guardare nella casa che hanno lasciato.

Marchiori, invece, a differenza di chi si riempie la bocca di sole parole, sta tenendo fede alle proprie promesse congressuali, dimostrando che se il PATT è coeso, è coraggioso e orgoglioso della propria storia e dei propri valori, capace quindi di portare avanti i propri temi e le proprie battaglie, non può e non deve avere paura di confrontarsi con chiunque, perché nessuno può scalfire ed indebolire la sua storica identità. Il PATT, fino ad oggi, infatti, è stato l’unico a parlare di temi e di programmi: tutti gli altri sono ancora fermi (a 7 mesi dalle elezioni!) a discutere di poltrone, equilibri e personalismi.

E i primi risultati di questo lavoro “fuori dagli schemi” (lo slogan dell’ultimo Congresso) già si vedono. Il dialogo con il candidato Presidente Fugatti, ad esempio, sta continuando perché lui stesso ha preso sul serio i punti imprescindibili del PATT, accettandoli e accogliendoli tutti, uno ad uno: fra questi vi è anche la ridiscussione del progetto Valdastico, un tema estremamente caro a tutta la Vallagarina autonomista, che da anni manifesta e raccoglie firme per fermare un progetto che così come viene ipotizzato oggi, non risolverebbe alcun problema viabilistico della Valsugana, pagando però il prezzo di devastare natura e territorio presso le Valli del Leno.

Se la segreteria politica non avesse avuto il coraggio e la dignità di parlare e confrontarsi con chiunque, questi risultati potremmo già vederli? Sicuramente no!

Come sezione Destra Adige, in conclusione, vogliamo anche garantire alla segreteria politica di partito il nostro ruolo attivo e protagonista nella scrittura del prossimo programma elettorale. Perché se siamo distinguibili e riconoscibili non possiamo e non dobbiamo avere paura di confrontarci con nessuno.

Emanuele Valduga

Il Segretario di Sezione