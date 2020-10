COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * TEST ANTIGENICI COVID-19: « LUNEDì 2 NOVEMBRE SI PRESENTERà IL NUOVO SERVIZIO, SARà ATTIVATO ALLA FARMACIA SAN GIUSEPPE (RIONE DEGASPERI) »

Lunedì 2 novembre si presenta alla stampa il nuovissimo servizio di test antigenici (cosiddetti «tamponi rapidi») per la diagnosi della covid-19, che sarà attivato alla farmacia San Giuseppe di Rione Degasperi a Riva del Garda (in viale Trento 96), prima nell’Alto Garda e Ledro.

Alla conferenza stampa, che si tiene in loco con inizio alle ore 14.45, prendono parte:

– per l’Amministrazione comunale di Riva del Garda il sindaco Cristina Santi e il vicesindaco Silvia Betta;

– per la Provincia autonoma di Trento l’assessore alla salute Stefania Segnana;

– ci saranno inoltre i referenti dell’Apss e di Farmacie Comunali SpA.

A seguire (verso le 15.15) prenderà avvio il servizio, con la somministrazione dei primi tamponi.