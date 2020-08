CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO – CPO * VIOLENZA CONTRO LE DONNE: « L’UE PRENDA POSIZIONE SULLA DECISIONE POLACCA DI RECEDERE DALLA CONVENZIONE DI ISTANBUL  »

“Il Governo polacco ha iniziato il procedimento di recesso dalla Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale vincolante riguardante la lotta alla violenza contro le donne, adottata dal Consiglio d’Europa nel 2011 e baluardo quindi nella difesa da questi crimini.

Ci preoccupa questa decisione non solo per le donne polacche, ma anche per i diritti di tutte e tutti in Europa. La Commissione Pari Opportunità tra donna e uomo della Provincia di Trento, insieme a molte altre realtà del territorio nazionale, ha scritto ai vertici europei perché con fermezza prendano una posizione nei confronti del Governo polacco e degli altri eventuali governi che vogliano intraprendere questa strada. In allegato, la lettera e il link della petizione per chi volesse sottoscriverla”.

dott.a Paola Maria Taufer

Presidente della Commissione provinciale Pari opportunità tra donna e uomo

