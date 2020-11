APT VAL DI FASSA (TN) * ALBERI DI NATALE: KOSTNER, « CONSEGNATI NEL CAPOLUOGO TOSCANO DUE ABETI ROSSI, UNO DESTINATO ALLA SPLENDIDA PIAZZA DUOMO E L’ALTRO ALLA FONDAZIONE ANDREA BOCELLI »

Da Moena due alberi di Natale per Firenze. Nella mattina del 30 novembre sono stati consegnati nel capoluogo toscano due abeti rossi, uno destinato alla splendida piazza Duomo e uno alla Fondazione Andrea Bocelli.

Sono partiti, dalla Val di Fassa, nel cuore della notte per giungere puntuali a Firenze alle 7.30 del 30 novembre. Non uno, ma ben due alberi di Natale, quest’anno, hanno viaggiato in direzione del capoluogo della Toscana, quale dono per le Feste della valle ladina, in particolare del Comune di Moena. Dopo l’ottima collaborazione del 2019, quando per la prima volta è stato installato in piazza Duomo un albero moenese (l’albero della “scolina”, ovvero l’asilo, regalato perché divenuto pericoloso perché troppo alto e instabile dopo la tempesta Vaia), Dario Nardella, primo cittadino di Firenze che trascorre spesso le vacanze con la famiglia in Fassa, ha chiesto di rinnovare il sodalizio, per l’arredo natalizio della sua città, all’Azienda per il Turismo della Val di Fassa, che ha subito avviato l’operazione (sostenendo le spese di trasporto) in piena collaborazione con l’amministrazione di Moena.

Sebbene ci si prepari a un Natale intimo, che ne rivaluterà il suo pieno significato, nelle città più belle d’Italia così come nei paesi della Val di Fassa, non si rinuncia a uno dei suoi i simboli principali: l’albero addobbato e illuminato, appunto. Così un abete rosso di circa 12 metri d’altezza, prelevato dal San Pellegrino, è stato collocato, come l’anno scorso, nella splendida piazza Duomo di fronte alla cattedrale di Santa Maria del Fiore, al Battistero di San Giovanni e al Campanile di Giotto.

In questi giorni, sarà opportunamente addobbato e le sue luci saranno accese, come da tradizione, l’8 dicembre. Il secondo albero, un altro abete rosso di 5 metri, che nei giorni scorsi è stato individuato nella zona di Ronchi, è destinato invece, alla Fondazione Andrea Bocelli a San Firenze. Quest’albero, dopo essere stato decorato, sarà illuminato il 7 dicembre alla presenza del celebre tenore e, per l’occasione, è previsto anche un evento online sul sito della fondazione.

«Siamo felici di rafforzare l’amicizia con la città di Firenze, nata diversi anni fa grazie alla presenza estiva dell’ACF Fiorentina, per il ritiro precampionato di Serie A» afferma Alberto Kostner, sindaco di Moena. «Nonostante i danni della tempesta Vaia, possiamo contare su un eccellente patrimonio boschivo. Gli alberi per noi sono da sempre una risorsa che, in questo Natale particolare per tutti, ci fa piacere condividere. Certo, richiede competenza la scelta dell’albero migliore per a una piazza importante, il suo taglio corretto e la preparazione dei i rami in modo che affrontino bene il viaggio. Perciò ringrazio chi si è adoperato perché i due abeti arrivassero a Firenze in tutto il loro splendore, rappresentando al meglio Moena e la Val di Fassa».