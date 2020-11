MEDIASET – “ CINEMA 34 “ * “ VERDONE “: « DAL 16 AL 19 NOVEMBRE – DA UN SACCO BELLO AD ACQUA E SAPONE, DA VIAGGI DI NOZZE A BOROTALCO »

In occasione del 70° compleanno – che cade il 17 novembre – Cine34 dedica quattro serate omaggio a Carlo Verdone: otto imperdibili stracult, in onda in preserale e prime-time, da lunedì 16 a giovedì 19 novembre.

La rassegna «Verdone 70» festeggia l’artista romano che in 49 anni di carriera ha realizzato 51 film, tra diretti e recitati, per una galleria di figure indimenticabili, tra moltissime commedie e interpretazioni agrodolci, come quella del Romano de La grande bellezza, per la quale ha vinto il Nastro d’Argento come miglior attore non protagonista.

Cine34 ripercorre la storia di Verdone proponendo i primi cinque film realizzati da regista, tra il 1980 e il 1984, ovvero Un sacco bello, Bianco, Rosso e Verdone, Borotalco, Acqua e sapone, I due carabinieri, cui si aggiungono Viaggi di nozze (del 1995) e Gallo Cedrone (del 1998). Del 1982, infine, In viaggio con papà, dove Verdone è diretto da Alberto Sordi, in una sorta di passaggio di testimone tra la leggenda del cinema italiano e il suo futuro erede professionale.