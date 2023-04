CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « LA SOCIETÀ CHE CONTROLLA IL BAR DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA 6 NON DEPOSITA NEMMENO I BILANCI »

19.08 - lunedì 3 aprile 2023

Niente (o quasi) scontrini e, dal 2016, nessun bilancio depositato da parte della società controllante. È questo il risultato delle indagini realizzate da Moreno Morello sull’ormai celebre bar dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6 – Eur, in cui oltre una settimana fa il collega Jimmy Ghione è stato aggredito e minacciato (“Vado a prendere il coltello e vi ammazzo”) dal barista “possibile stragista” (vedi servizio), che spesso non emetteva scontrini fiscali.

Dalla visura camerale realizzata dall’inviato di Striscia, infatti, risulterebbe che il bar sia formalmente gestito da una S.a.s. che, a sua volta, è composta da quattro soci: il barista con il 4%, altri due soci con il 2% a testa e il restante 92% detenuto da una S.r.l. di cui il barista stesso è amministratore unico e socio al 98%. «Una S.r.l. ha l’obbligo previsto dal Codice civile di depositare ogni anno il proprio bilancio presso l’ufficio del Registro delle Imprese, peccato che quella amministrata dal barista, che gestisce il bar dell’Agenzia delle Entrate, non lo faccia dal 2016 (quello relativo al 2015)», rivela l’inviato di Striscia.

In questi casi sarebbero previste delle sanzioni, ma non è dato sapere se la S.r.l. le abbia ricevute e, nel caso, pagate. «Piuttosto ci chiediamo se l’Agenzia delle Entrate, tra i pochi soggetti autorizzati a verificare, sappia di avere al suo interno un bar controllato da una società che, contrariamente a quanto previsto dalla legge, non deposita il bilancio da anni. Ora, finalmente, verranno presi provvedimenti?», conclude Morello.

