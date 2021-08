SETTIMANALE “ OGGI “ * IN EDICOLA IL 19 AGOSTO: « ALBERTO E CARLÈNE – DI MAIO – RAIMONDO TODARO/CARLUCCI – SABRINA E COSIMA MISSERI »

LA CUGINA DI GRACE DI MONACO A «OGGI»: «ALBERTO MI HA PARLATO DI DISTANZA FISICA E INTERIORE CON CHARLÈNE, HO CAPITO CHE IL DIVORZIO È IMMINENTE»

«Il divorzio di Alberto e Charlène è imminente». È questa la confessione che Christa Mayrhofer-Dukor, cugina viennese di Grace di Monaco, ha rilasciato in esclusiva a OGGI, in edicola da domani. Christa ha raccontato a OGGI la sua ultima telefonata con il principe Alberto di Monaco. La conclusione che ne ha tratto lei, una persona di famiglia, è la peggiore: l’amore non abita più al Palais Princier.

La principessa di Monaco è in Sudafrica da mesi. A causa di alcune complicazioni seguite a un intervento al seno mascellare, è stata sottoposta a tre interventi chirurgici. Finora, Alberto e i gemelli Jacques e Gabriella sono andati a trovarla una volta soltanto.

Alberto, al telefono con la cugina di sua mamma, si è confidato sulla situazione coniugale: «Mi ha soltanto accennato che il suo matrimonio è in una fase molto, ma molto difficile. Con Charlène sono in una fase di allontanamento, non soltanto fisico», ha raccontato Christa a Oggi. «Se ripenso al tono di voce che aveva Alberto, credo che arriveranno presto al divorzio. Quei due si sono allontanati nella vita quotidiana, lei va per la sua strada, lui ha scelto la sua».

La cugina Christa non è sorpresa: «Francamente avevo già una sgradevole impressione, ossia che Alberto non andasse più d’accordo con Charlène, che non ci si trovasse più bene. Per questo motivo, secondo me, si potrebbe arrivare presto al divorzio». I sudditi devono rassegnarsi all’ennesimo matrimonio Grimaldi finito male? «Se ci penso bene, Alberto me lo ha accennato, diciamo così, tra le righe», ha detto ancora Christa Mayrhofer-Dukor a OGGI.

SU «OGGI» LE FOTO DEL MINISTRO DI MAIO AL MARE CON LA FIDANZATA MENTRE ERA CAOS A KABUL

Ha fatto molto discutere l’assenza del ministro degli Esteri Luigi Di Maio dalla Farnesina nei momenti decisivi della caduta di Kabul e del difficile rimpatrio dei nostri connazionali e collaboratori. OGGI in edicola da domani pubblica in esclusiva le sue foto giocose in vacanza al mare con la fidanzata Virginia Saba in quegli stessi giorni delicatissimi per la diplomazia internazionale: ecco il ministro tra tuffi, abbracci d’amore e spruzzate d’acqua.

BALLANDO CON LE STELLE/RAIMONDO TODARO A «OGGI»: «MILLY, NON TI HO TRADITA MA VOGLIO ALTRE EMOZIONI»

Per la prima volta il ballerino Raimondo Todaro accetta di parlare in esclusiva con OGGI, in edicola da domani, del suo abbandono dopo 15 anni a «Ballando con le stelle» e delle risposte irritate di Milly Carlucci.

«Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e non c’è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi per «Amici». Questo non significa che non mi piacerebbe che ci fosse», dice il ballerino. Che spiega: «Ho scelto di lasciare un programma di successo dopo 15 anni perché sentivo che non avevo più nulla da dare e viceversa. E Milly lo sa… Mi fa ridere chi parla di tradimento: sono certo che la stessa Milly sa che non è un tradimento, il mio, ma un salto… Io sono a posto con la mia coscienza, nessuno sgarro: sono entrato a Ballando che avevo 18 anni, ora ne ho 34. È del tutto naturale che senta l’esigenza di sperimentare. Non l’ho mai nascosto: ho voglia di provare a fare anche altro».

Della Carlucci dice ancora: «La ringrazierò sempre per quello che sono diventato». E si giustifica per non averle parlato di persona. «Ho preso il Covid e non potevo certo uscire per incontrarla».

DELITTO AVETRANA/IL SETTIMANALE «OGGI»: PRESTO LE ERGASTOLANE SABRINA MISSERI E SUA MADRE CHIEDERANNO PERMESSI PREMIO

«Sabrina lavora nel centro estetico del carcere di Taranto e sua madre Cosima in sartoria. Sono due detenute modello. Hanno già scontato dieci anni e presto faremo un’istanza al tribunale di sorveglianza perché possano godere di qualche premio».

Così dice a OGGI, in edicola da domani, Franco De Jaco, l’avvocato Cosima Serrano, condannata all’ergastolo con la figlia per il delitto della nipote Sarah Scazzi, avvenuto ad Avetrana il 26 agosto del 2010.

Dopo una recente assoluzione per falasa testimonianza di quattro imputati in un processo connesso, Nicola Marseglia, avvocato di Sabrina insieme a Franco Coppi, sostiene che «a questo punto la ricostruzione oraria che è stata un pilastro dell’accusa vacilla». E Franco De Jaco si mostra ottimista sul ricorso presentato alla Corte di giustizia europea: «Tutti gli ingranaggi della cronologia presentata dagli inquirenti rischiano di bloccarsi e fa piacere constatare che la cosa non è sfuggita ai magistrati della Corte di giustizia europea i quali hanno ritenuto il nostro ricorso ammissibile, quindi fondato. Speriamo di poterne dibattere quanto prima, già nei primi mesi del 2022. Della discussione giuridica si occuperà il collega Franco Coppi e sono sicuro che ne usciremo bene».

Qualche settimana fa, OGGI aveva dato per primo anche la notizia che Alberto Stasi, condannato per il delitto della fidanzata Chiara Poggi, ha chiesto al Tribunale di sorveglianza il permesso di uscire di giorno dal carcere per andare a lavorare.