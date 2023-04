PAT * VAL DI SOLE: « RINVENUTO MORTO UN PICCOLO DI ORSO VICINO ALLA CICLABILE, NON È FIGLIO DI JJ4 »

18.27 - venerdì 21 aprile 2023

Val di Sole, rinvenuto morto un piccolo di orso. Non è figlio di JJ4. La carcassa di un piccolo di orso è stata rinvenuta nel pomeriggio di oggi in Bassa Val di Sole, vicino alla ciclabile. L’animale (3-4 mesi di età) è stato recuperato dal personale forestale: sarà inviato all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, che accerterà le cause della morte. Va detto che l’episodio non ha nulla a che fare con JJ4, i cui cuccioloni entrati nel secondo anno di vita (15-16 mesi e circa 40 chili di peso) sono già svezzati e indipendenti. L’esemplare rinvenuto morto appare invece molto piccolo e denutrito. A tal proposito, gli esperti del Servizio faunistico della Provincia autonoma di Trento riferiscono che nel primo anno di vita il tasso di mortalità naturale dei cuccioli di orso può superare il 75%.