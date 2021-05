PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL ECONOMIA – IL 2021AVRÀ COME TEMA: « IL RITORNO DELLO STATO / IMPRESE / COMUNITÀ / ISTITUZIONI, IL 4/5 LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA »

Festival dell’Economia di Trento: domani la presentazione del programma. Dal 3 al 6 giugno la 16^ edizione.

Trento, Roma, Milano. Si terrà su tre sedi la presentazione del programma della 16^ edizione del Festival dell’Economia che quest’anno avrà come tema: “Il ritorno dello Stato, imprese, comunità, istituzioni”. L’appuntamento è fissato per domani, martedì 4 maggio alle ore 11.00. A Trento, nella sala Depero del palazzo della Provincia, interverranno il presidente Maurizio Fugatti, il sindaco del Capoluogo, Franco Ianeselli e il rettore Flavio Deflorian. A Roma, saranno presenti l’editore Giuseppe Laterza e Innocenzo Cipolletta, coordinatore del Comitato editoriale. Da Milano interverrà il direttore scientifico Tito Boeri che avrà il compito, come di consueto, di illustrare il programma dell’edizione 2021.

Il Festival dell’Economia è promosso dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune di Trento e dall’Università di Trento. Ideato e progettato dagli Editori Laterza.

La presentazione del programma sarà in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook del Festival.