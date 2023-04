PAT * ORSI: « OK DAL MINISTERO ALLO SPOSTAMENTO DEGLI ESEMPLARI, AL VIA LE TRATTATIVE DIPLOMATICHE » (VIDEOINTERVISTA FUGATTI)

18.09 - venerdì 21 aprile 2023

Orsi: ok dal Ministero allo spostamento degli esemplari. Al via le trattative diplomatiche. “Il sottosegretario Claudio Barbaro, che ringrazio per la sensibilità e concretezza dimostrata, ha preso consapevolezza della problematica trentina”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti al termine del tavolo tecnico sull’emergenza orsi in Trentino che si è tenuto a Roma questa mattina: “Riteniamo importante l’impegno preso oggi dal Ministero dell’ambiente di attivarsi con i propri canali diplomatici per trovare altre aree in Italia o in Europa dove spostare gli orsi in eccesso che sono presenti sul nostro territorio. Lo dimostra il fatto che è già stato convocato un tavolo per i primi di maggio. C’è quindi la volontà di affrontare celermente il problema, individuando soluzioni idonee per il nostro territorio”.

“Al tavolo la Provincia ha portato le sue proposte partendo dalla revisione del Pacobace – ha spiegato l’assessore Zanotelli – fino ad arrivare a sollecitare l’introduzione dello spray anti orso come richiesto più volte negli anni dall’Amministrazione trentina. Il nostro compito è trovare a breve soluzioni concrete al problema per il bene della nostra comunità”.

“Ho portato al tavolo ministeriale la preoccupazione dei sindaci trentini – ha detto al termine il presidente dei comuni trentini Paride Gianmoena -. La gestione dell’orso è oggi un problema per tutto il territorio. Servono azioni immediate e incisive per prevenire ulteriori attacchi da parte degli orsi”.