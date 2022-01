CORTE COSTITUZIONALE * PROVINCIA AUTONOMA TRENTO – NORME IMPUGNATE: « MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE – LAVORATORI – SETTORI ECONOMICI (CONNESSE A EMERGENZA COVID) »

18:30 - 28/01/2022

Ultime pronunce pubblicate deposito del 28-01-2022

23/2022 pres. CORAGGIO, red. NAVARRETTA

24/2022 pres. CORAGGIO, red. SCIARRA

25/2022 pres. CORAGGIO, red. NAVARRETTA

26/2022 pres. CORAGGIO, red. DE PRETIS

27/2022 pres. CORAGGIO, red. SAN GIORGIO

S.23/2022 del 25/11/2021

Udienza Pubblica del 09/11/2021, Presidente CORAGGIO, Redattore NAVARRETTA

Norme impugnate: Artt. 2, c. 1°, 3°, 4°, 7° e 8°, 3, 4 e 6 della legge della Provincia autonoma di Trento 23/03/2020, n. 2; artt. 13, c. 1°, 14, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16/04/2020, n. 3; artt. 52, c. 2°, 4°, lett. c), 6°, 7° e 8°, e 57, c. 1°, della legge della Provincia autonoma di Trento 13/05/2020, n. 3; art. 29 della legge della Provincia autonoma di Trento 06/08/2020, n. 6; artt. 1, c. 4°, e 2, c. 3°, della legge della Provincia autonoma di Trento 30/11/2020, n. 13.

Oggetto: Questione di legittimità costituzionale – Appalti – Norme della Provincia autonoma di Trento – Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici – Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo superiore alla soglia europea – Previsione che per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, dichiarato in conseguenza del rischio sanitario, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’affidamento di lavori pubblici di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 33 della legge provinciale n. 26 del 1993 e all’affidamento di servizi e forniture, di importo superiore alla soglia europea, mediante la procedura negoziata di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) – Definizione con regolamento dei criteri e delle modalità di applicazione, anche in deroga alla normativa vigente- Previsione che i lavori, i servizi e le forniture sono aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che l’offerta tecnica è valutata sulla base di determinati elementi da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare-Previsione che la componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all’aumentare dei ribassi-Previsione che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e tempestività, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere motivatamente a criteri di valutazione di natura discrezionale e solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto-Previsione con regolamento di attuazione dei criteri per la valutazione delle offerte anomale – Previsione che le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara – Modalità di selezione delle imprese-Previsione che la partecipazione alle procedure equivale a dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei criteri di selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera di invito-Affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia europea mediante affidamento diretto o mediante confronto concorrenziale – Disciplina.

Appalti pubblici – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Disposizioni sui criteri premianti di aggiudicazione nell’ambito del subappalto a microimprese, piccole e medie imprese e imprese localizzate sul territorio provinciale – Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri qualitativi, sia discrezionali che tabellari, consistenti in una serie di impegni assunti dal concorrente inerenti: all’affidamento dell’esecuzione in subappalto a microimprese, piccole e medie imprese e/o a imprese localizzate sul territorio provinciale; all’acquisizione di forniture da microimprese, piccole e medie imprese e/o da imprese localizzate sul territorio provinciale; alla percentuale di sconto massimo praticata sulle prestazioni subappaltate – Soglie per prestazioni professionali per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dei servizi a essi connessi – Facoltà di affidamento diretto, previa consultazione di tre professionisti, ove esistenti, per servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro – Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti – Appalti di lavori di interesse provinciale di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro e inferiore alla soglia UE – Invito mediante procedura negoziata rivolto ad almeno dodici operatori economici, se esistenti-Accelerazione delle procedure e accesso delle PMI alle procedure di affidamento – Sospensione per tutte le procedure di gara dell’obbligo di corredare l’offerta con una garanzia in forma di fideiussione o cauzione, denominata garanzia provvisoria – Previsione che le stazioni appaltanti possono procedere alla stipula del contratto anche in pendenza della verifica dei requisiti di partecipazione, salvo il rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa antimafia – Previsione che il contratto contenga una clausola risolutiva espressa nel caso di esito negativo dell’accertamento del possesso dei requisiti successivo alla stipula – Esecuzione del contratto e pagamenti – Ammissibilità dell’esecuzione in via d’urgenza per tutte le procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture – Possibilità di aggiungere all’importo dei lavori eseguiti il 60 per cento del valore dei materiali provvisti a piè d’opera, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, a prezzi di stima – Pagamento in acconto dell’80 per cento del valore delle forniture consegnate e accettate dal direttore/direttrice dell’esecuzione del contratto, benchè non ancora inventariate-Anticipazione del prezzo – Previsione della possibilità di aumentare l’importo dell’anticipazione del prezzo fino al 40 per cento – Previsione della possibilità di prorogare la durata dei contratti di appalto e di concessione in corso di esecuzione per ragioni di interesse pubblico determinate da emergenze sanitarie anche oltre il termine previsto nell’opzione di proroga indicata inizialmente nel bando e nei documenti di gara-Limite temporale di applicazione delle norme speciali.

Appalti pubblici – Norme della Provincia autonoma di Trento – Modificazioni dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2020, concernenti l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea – Criteri per l’affidamento – Partecipazione alla procedura.

Appalti – Norme della Provincia autonoma di Trento – Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Modificazioni dell’art. 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 – Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea – Previsione che, per tutta la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’affidamento di lavori pubblici, di incarichi tecnico-professionali e di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall’art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) – Previsione che negli affidamenti di lavori pubblici il responsabile del procedimento seleziona almeno dieci operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei – Definizione con regolamento dei criteri e modalità di applicazione – Criteri di aggiudicazione degli appalti sulla base di determinati elementi di natura quantitativa o tabellare – Valutazione dell’offerta sulla base del rapporto tra l’impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l’esecuzione di parte della prestazione e la qualità organizzativa delle risorse impiegate – Procedura di affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea – Affidamento di servizi e forniture – Elementi di valutazione dell’offerta – Impegni da parte del concorrente – Previsione che la componente del prezzo viene valutata con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all’aumentare dei ribassi – Previsione con regolamento di attuazione dei criteri per la valutazione delle offerte anomale per i casi di aggiudicazione di lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa-Previsione che, per ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2020, la realizzazione di opere pubbliche può essere effettuata mediante affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo e chiedendo in sede di gara l’offerta di migliorie tecniche – Modalità di attuazione con regolamento provinciale – Previsione che nelle ipotesi di esercizio del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’offerta tecnica può essere valutata anche sulla base degli elementi individuati nella disposizione, da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare – Previsione che, se i lavori sono aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’offerta tecnica può essere valutata anche sulla base di uno o più dei criteri previsti dall’art.2, c. 3, della legge provinciale n. 2 del 2020.

Dispositivo: illegittimità costituzionale – illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità

Atti decisi: ric. 50, 54, 59, 92/2020 e 6/2021