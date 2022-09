CENTROSANTACHIARA.IT * “TRENTO MUSICANTICA 2022“: « IN SCENA IL BONPORTI ANTIQUA ENSEMBLE E L’ENSEMBLE “GAMBE DI LEGNO”, CHIESA DI SAN FRANCESCO SAVERIO (2/10 – 20.30) »

18.11 - mercoledì 28 settembre 2022

Il terzo appuntamento della 36esima edizione di Trento Musicantica, la rassegna di concerti e incontri organizzata dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara e dal Centro di eccellenza Laurence K.J. Feininger in scena fino al 6 dicembre, è in programma domenica 2 ottobre alla Chiesa di San Francesco Saverio. Il concerto rinnova la collaborazione del Festival con il Conservatorio “Francesco A. Bonporti” di Trento e inaugura la partecipazione alla rassegna dell’Ensemble “Gambe di legno” diretto da Paolo Zuccheri e formato da Andrea Ferroni e Ivo Crepaldi, violino, Desirée Calzavara, violoncello, Costanza Leuzzi, clavicembalo, Lucia Rattini e Pietro Prosser, arciliuto e Guido Pellizzari, organo.

L’Ensemble “Gambe di legno” è protagonista insieme al Bonporti Antiqua Ensemble (Eleonora Aleotti, Sara De Cristofaro e Zihan Sun soprani primi, Giulia Gabrielli, Miriami Tkemalaze e Silvia Valenti soprani secondi, Mariapia Bortolotti e Zoreslava Vinnyk contralti, Mauro Cristelli e Davide Giovannini tenori, Roberto Marchione, Ervino Gonzo e Yi Sun bassi) mentre la direzione del concerto è affidata a Roberto Gianotti.

La serata offre un’immersione nel repertorio sacro di fine Seicento con un capolavoro del compositore e organista Dietrich Buxtehude.

Celebre esponente della cosiddetta “scuola organistica del Nord” contraddistinta da un gusto per le grandi architetture musicali, Buxtehude fu autore di innumerevoli composizioni religiose; con uno stile che comprende diverse forme compositive quali la fantasia, la fuga e il corale, influenzò molti altri compositori dell’epoca, tra i quali Johann Sebastian Bach.

Il programma della serata vede sul leggio, in un intreccio di musica e parole, il ciclo di sette cantate sacre dal titolo Membra Jesu Nostri Patientis Sanctissima. Composto nel 1680 e considerato il primo Oratorio luterano, è diviso in sette parti, ciascuna delle quali suddivisa in parti strumentali e in parti cantate. Ogni cantata corrisponde a una parte del corpo crocifisso di Gesù presentato con uno sguardo che procede in senso ascendente, dai piedi al volto, in un procedere che diventa un intenso racconto di coinvolgente bellezza.

L’appuntamento rappresenta l’occasione per assistere ad un concerto vocale e strumentale che accompagna tra le profondità di riflessioni e sentimenti sempre vivi, con i musicisti impegnati a restituire un mondo di ammalianti suggestioni musicali che si snodano nella creatività di pagine senza tempo.

Il concerto successivo sarà domenica 9 ottobre presso la Chiesa Parrocchiale di Varollo, in Val di Non. Protagonisti dell’appuntamento, realizzato in collaborazione con il Festival regionale di Musica Sacra, sono il Coro Galletto di Gallura, il Coro S. Lucia di Magras, il Gruppo vocale Laurence Feininger e Davide Pinna all’organo.

*

Domenica 2 ottobre 2022 – ore 20.30 | Trento – Chiesa di San Francesco Saverio

DIETRICH BUXTEHUDE

CANTATA SACRA: MEMBRA JESU NOSTRI PATIENTIS SANCTISSIMA

Concerto vocale e strumentale

Bonporti Antiqua Ensemble, Ensemble “Gambe di legno”.

Direttore Roberto Gianotti

In collaborazione con il Conservatorio ‘Bonporti’ di Trento