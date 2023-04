RAI 1 – “ IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE “ * « EPISODIO “VIA DEL RISCATTO“, MARTEDÌ 4 APRILE ALLE 21.30 »

14.12 - lunedì 3 aprile 2023

Continuano gli appuntamenti con la seconda stagione di “Imma Tataranni. Sostituto procuratore”. Nell’episodio dal titolo “Via del riscatto”, in onda martedì 4 aprile alle 21.30 su Rai 1, è la sera di Halloween e Pietro ha portato Imma a vedere il Lamione di famiglia dove vuole aprire il locale jazz quando due colpi di pistola rimbombano nell’aria: I due, poco dopo, s’imbattono in una donna che spunta da un vicolo vicino Palazzo Sinagra, palazzo al cui interno il giorno dopo si scopre essere avvenuto un omicidio. Tra storie di fantasmi, ex amanti, ex amici, sedute spiritiche, pettegolezzi di paese e anziani misantropi, Imma indaga supportata da un Calogiuri un po’ distratto dalla sua relazione con Jessica.