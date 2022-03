PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PARALIMPIADI: FUGATTI E FAILONI, « TERZA MEDAGLIA PER GIACOMO BERTAGNOLLI, UN RISULTATO DAVVERO STRAORDINARIO »

19.57 - giovedì 10 marzo 2022

Paralimpiadi: terza medaglia per Giacomo Bertagnolli. E sono 3. Dopo l’argento in SuperG e l’oro in Supercombinata per Giacomo Bertagnolli arriva un’altra medaglia d’argento alle Paralimpiadi invernali di Pechino. L’atleta trentino si è infatti piazzato al secondo posto, insieme alla guida Andrea Ravelli, nello Slalom Gigante, categoria vision impaired.

“Ci sono solo parole di elogio per descrivere l’impresa sportiva che sta compiendo Giacomo Bertagnolli – scrivono il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore Roberto Failoni – . Si tratta di un risultato davvero straordinario di cui tutti i trentini devono essere orgogliosi. Senza dimenticare che le Paralimpiadi non sono ancora terminate