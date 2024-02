COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * “CYBER PHISICAL SECURITY“:« SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO D’INTESA, PER LA SICUREZZA ANTICRIMINE NEL SETTORE BANCARIO »

13.07 - giovedì 29 febbraio 2024

Nella mattinata odierna, nell’ambito di una conferenza stampa, è stato sottoscritto, tra il Commissario del Governo per la Provincia di Trento, Dott. Filippo Santarelli ed il Coordinatore O.S.S.I.F. del Centro Ricerca A.B.I. Sicurezza Anticrimine, Dott. Marco Iaconis, il Protocollo d’Intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela.

Presenti alla firma i vertici delle Forze dell’Ordine locali, il Segretario della Commissione Regionale A.B.I., Dott. Marco Carlin ed alcuni Referenti dei locali Istituti di Credito firmatari.

Il documento sottoscritto in data odierna ha l’obiettivo di integrare ed arricchire di ulteriori contenuti il Protocollo, adottato in questa realtà già da diversi anni, grazie alle competenze ed alle esperienze maturate dalle Prefetture e dagli Istituti di Credito in questo settore.

Nell’accordo, è previsto il rafforzamento delle misure di sicurezza anticrimine nel settore bancario, tra cui quelle relative alla cyber phisical security, oltre alle misure concernenti la prevenzione di reati predatori, atti vandalici e terroristici, truffe alla clientela e aggressioni al personale mediante lo scambio informativo e la collaborazione con le Forze di Polizia.

La prospettiva è quella di implementare la collaborazione di sinergie operative tra il settore bancario e gli Organi di pubblica sicurezza con l’introduzione di alcune innovazioni, frutto anche di buone prassi sperimentate sul territorio ed in varie aree del Paese, anche con lo scopo di diffondere maggiormente la cultura della sicurezza.

Elemento importante dell’intesa l’individuazione dei referenti specifici delle Forze di polizia a cui gli istituti bancari potranno rivolgersi per segnalare particolari situazioni di rischio.

E’ stato infine condiviso l’impegno dell’Associazione A.B.I. e degli Istituti Bancari aderenti, volto a mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine dati ed elementi utili sulle misure di protezione passiva installate presso ciascuna filiale, anche al fine di realizzare una mappatura dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle diverse sedi di agenzie bancarie.