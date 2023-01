18.47 - martedì 24 gennaio 2023

Cronache criminali.St 2022/23 – Il massacro del Circeo. Da uno studio virtuale, Giancarlo De Cataldo, con i filmati esterni realizzati da Alessandro Chiappetta, affronta un crimine che ha turbato profondamente le coscienze, non solo per la ferocia degli aguzzini, non solo..

LINK VIDEO