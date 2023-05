AVVOCATI CRAVOTTO E PAIAR * FAMIGLIARI ANDREA PAPI: « LEGGIAMO CON STUPORE IL COMUNICATO LEAL, PRENDIAMO LE DISTANZE DA RICOSTRUZIONI CHE NON TROVANO OGGETTIVI RISCONTRI »

I legali della famiglia Papi e di Alessia Gregori, avvocati Maura Cravotto e Marcello Paiar inviano seguente comunicato.

La famiglia Papi legge con stupore il comunicato della LEAL che afferma come i propri consulenti abbiamo determinato – mettendo con ciò in dubbio gli esiti comunicati dalla Procura della Repubblica – come l’aggressione ad Andrea non sarebbe avvenuta da parte dell’orsa JJ4 ma da parte di un orso maschio adulto.

La famiglia Papi ha sempre affermato che NULLA ridarà loro Andrea, ma che non intende accettare ulteriori provocazioni.

La Procura ha disposto un incidente probatorio i cui esiti non sono ancora noti, se non per alcuni aspetti già evidenziati con un comunicato stampa dal Procuratore della Repubblica e che vanno nella direzione opposta rispetto alle sensazioni dei consulenti di parte della LEAL.

Papi Carlo, Ghirardini Franca, Papi Laura e Gregori Alessia chiedono rispetto e comprensione, ma nonostante gli attestati di apparente solidarietà, ricevono continue critiche e provocazioni inaccettabili.

Dopo aver sopportato ricostruzioni fantasiose e francamente incredibili ora devono sopportare un ulteriore ipotesi ricostruttiva.

La famiglia Papi intende prendere le distanze da ricostruzioni che allo stato non trovano – secondo gli atti ufficiali non trovano oggettivi riscontri, confidando che la relazione peritale disposta dalla Procura – quando sarà depositata -possa mettere un punto alla dolorosa vicenda.

La famiglia Papi