PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * CORONAVIRUS: « ACCERTATO UN CASO DI COVID-19 TRA GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SAN FILIPPO NERI, CLASSE IN QUARANTENA »

Accertato un caso di Covid-19 tra gli alunni della scuola San Filippo Neri di Bolzano. Classe in quarantena.

È stato accertato nella tarda serata di mercoledì 23 settembre un caso di positività al Covid-19 tra gli allievi della scuola primaria San Filippo Neri. L’istituto scolastico ha adottato tutte le procedure previste ed ha seguito le indicazioni stabilite dall’Azienda sanitaria in merito, per garantire la tutela della salute degli allievi e del personale scolastico. La classe è stata sottoposta a quarantena preventiva e le famiglie saranno contattate dall’ASL per avere indicazioni sulle procedure da seguire.

“In questo periodo – sottolinea il Sovrintendente Vincenzo Gullotta – tutte le scuole della provincia stanno lavorando con grande impegno affinché sia garantito agli studenti il diritto all’istruzione e che ciò avvenga in un ambiente sano e sicuro per tutti i presenti negli istituti. I referenti covid degli istituti sono in costante contatto con i medici competenti dell’ASL attraverso una linea telefonica dedicata”. Secondo Gullotta “i dirigenti, gli insegnanti e il personale amministrativo stanno gestendo con professionalità una situazione mutevole e caratterizzata da una notevole pressione”.

Si chiede gentilmente ai media di rispettare la tranquillità dei bambini e degli insegnanti della scuola; per qualsiasi richiesta, informazione riguardante la scuola in lingua italiana, quindi, si prega di prendere contatto con Thomas Laconi, thomas.laconi@provincia.bz.it. Qualsiasi ulteriore comunicazione destinata alla cittadinanza verrà trasmessa attraverso gli appositi canali istituzionali della Provincia. In questa nuova pagina internet sono presenti le FAQ, le domande più frequenti, che riguardano il Coronavirus e la scuola.