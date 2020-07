PAT * RIPARTI TRENTINO: « CERCASI IDEE PER PROGETTI DI RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO PER STIMOLARE IL COMMERCIO DI PROSSIMITà, CANDIDATURE DAL 15 LUGLIO »

Riparti Trentino: cercasi idee per progetti di ricerca e trasferimento tecnologico per stimolare il commercio di prossimità. Candidature dal 15 luglio 2020. Informazioni sul sito https://ripartitrentino.provincia.tn.it/.

Prosegue l’attuazione della azioni della legge 3 “Riparti Trentino”. Oggi la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli, ha approvato il provvedimento che pone il via alla raccolta di idee progettuali di gruppi di imprese per favorire nuove forme di commercio elettronico sul nostro territorio. Tale progetto di ricerca e trasferimento tecnologico, dovrà rispondere ai nuovi paradigmi commerciali delle reti globali, ma essere soprattutto disegnato sui bisogni di un territorio dalla geografia eterogenea e con la presenza di portatori di interesse caratterizzanti come le piccole e medie imprese e le realtà cooperative.

“Questo investimento – spiega l’assessore Spinelli – consentirà di avvicinare fornitore e consumatore, proponendo modalità di vendita sempre più rispondenti ai reali bisogni di acquisto anche adattandosi di volta in volta ai bisogni del mercato trentino favorendo quindi il commercio di prossimità. In aggiunta, si favorirà, oltre alla crescita di filiere corte integrate, anche il miglioramento dei processi di approvvigionamento, distribuzione e consegna della merce in tutte le zone del Trentino, comprese le zone lontane dai centri urbani di grandi dimensioni, con attenzione alla sostenibilità ambientale. Potenzialmente ci si potrà inoltre affacciare anche a mercati appartenenti ad altre realtà regionali, nazionali ed internazionali”. Le candidature al bando saranno aperte dal 15 luglio. Informazioni disponibili sul sito https://ripartitrentino.provincia.tn.it/.

Il bando

Le imprese potranno proporre una propria idea progettuale, che punti a favorire nuove forme e modalità di scambio commerciale e sostenga le attività locali, con una particolare attenzione alla valorizzazione dei prodotti trentini e al Terzo settore. Un gruppo di imprese può presentare una sola idea progettuale, a partire dal 15 luglio 2020 e fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2020.

Evento di presentazione

È previsto un evento di presentazione del bando che vede la partecipazione dell’Assessore allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli, nel quale saranno approfonditi i dettagli. Sarà possibile partecipare in streaming, e la data verrà comunicata sul portale #RIPARTITRENTINO.

Per maggiori informazioni

Visita #RIPARTITRENTINO, il portale nel quale ottenere maggiori informazioni sul bando, sull’evento e su come presentare l’idea progettuale: https://ripartitrentino.provincia.tn.it/