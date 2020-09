GIOVANI DEMOCRATICI DEL TRENTINO * AMMINISTRATIVE 2020: « VIVERE LA CITTà, ELLY SCHLEIN INCONTRERà I CANDIDATI DELLA COALIZIONE SìAMO TRENTO, AL PARCO DELLE ALBERE IL 6/9 (ORE 17.00) »

“Vivere la città – Elly Schlein a Trento incontra i candidati della Coalizione SìAmo Trento”.

Abitare significa appartenere alla comunità che concorre a dare senso ad ogni luogo. Recentemente abbiamo visto come le città, i quartieri, i condomini e le nostre case possano essere interpretate in maniera innovativa per far fronte alle sfide che incontriamo. Pensiamo sia venuto il momento di essere più ambiziosi e pensare a come disegnare la comunità del futuro sui bisogni di chi la abita e abiterà, partendo dai giovani.

Dopo le grandi manifestazioni di piazza del 2019, l’attivazione di tante ragazze e tanti ragazzi, è chiaro che i “giovani” non sono un tema da mettere nell’agenda di un’altra generazione ma devono essere il fulcro di tutte le politiche che verranno.

“Si sta per aprire un nuovo capitolo per Trento, più solidale e attento ai bisogni anche dei nuovi residenti” affermano i Giovani Democratici del Trentino, organizzatori insieme a Trento Futura 2020, Europa Verde – Trento e Azione Unione.

“La casa è un diritto e la Politica deve occuparsi di come migliorare la qualità della vita dei cittadini! Noi come candidate e candidati della coalizione in sostegno di Franco Ianeselli siamo certi che Politiche abitative pensate per tutte le comunità, dai giovani agli stranieri, dagli studenti ai lavoratori, dalle famiglie agli anziani soli siano fondamentali per il futuro che ci attende”.

Elly Schlein, attuale vice Presidente della Regione Emilia Romagna e già Europarlamentare nella nostra circoscrizione, incontrerà Domenica 6 Settembre alle ore 17 la coalizione SìAmo Trento e il candidato Sindaco Franco Ianeselli, dialogando con i candidati Comunali e circoscrizionali delle liste organizzatrici per confrontarsi su alcune sfide della comunità di Trento in merito ai processi di trasformazione urbana.

In caso di maltempo l’evento sarà ospitato presso la Tensostruttura Villazzano Tre in via Via Enrico Conci, per ulteriori informazioni vi preghiamo di seguire questo evento tramite la pagina Facebook dedicata all’indirizzo: https://tinyurl.com/y3956tj9 .